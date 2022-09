Aviron Bayonnais : "L'état d'esprit ne suffira pas", les déclas de Lopez, Huguet et Patat après Paris

L'Aviron Bayonnais peut nourrir des regrets. Après avoir mené pendant 50 minutes à Paris, les Ciel et blanc se sont inclinés contre le Stade Français (26-16) ce samedi 17 septembre, pour le compte de la 3e journée de Top 14. Les réactions de Camille Lopez, le capitaine, Pierre Huguet, le 3e ligne et le manager Grégory Patat.

Camille Lopez, demi d'ouverture : "On fait deux sorties à l'extérieur et on prend zéro point, sur des matches où il y avait des choses à faire. Sans manquer de respect au Stade Français aujourd'hui il y avait de la place. On n'aura peut-être pas deux occasions comme ça. Parce que ça n'a pas été très flamboyant en terme de jeu. Ce n'est pas le plus beau match de rugby qu'on ait vu. On sait seulement qu'on avait l'opportunité de faire quelque chose. Au final, c'est zéro point pour nous et quatre pour eux. On a été très bons dans les collisions, nos avants ont fait un gros travail notamment en première mi-temps, on a défendu notre ligne, on a été solidaire, on y met un cœur énorme etc. Ce sont des bons points. Mais ça ne suffira pas. Il y a trop d'approximations. Comme je l'ai dit sur certains secteurs... en première mi-temps quand on vient, on ne les met pas assez sous pression. Et dans les 22 mètres, on se fait gratter un ballon, ils sortent trop facilement de chez eux. En 2e mi-temps Sireli (Maqala) va en touche, on est à deux doigts de marquer, au final, on score trois points, mais ce n'est pas suffisant pour leur mettre la tête sous l'eau.

Plus on aura le ballon, mieux ce sera.

- Camille Lopez

Il faut qu'on fasse les choses mieux. À Toulon, on avait lâché à cause de notre indiscipline. Après le carton, on avait explosé. Aujourd'hui, je prends mon carton (66e) et ça nous met au plus mal. On reproduit les mêmes erreurs. On ne peut pas, je ne peux pas me permettre des erreurs comme ça.

Il y a des points positifs et on va s'en servir pour continuer parce que le chemin est long. Mais je pense qu'il faut qu'on soit intransigeant avec nous, si on veut essayer justement de prendre des points au classement. On n'a pas beaucoup de possessions, mais sur le peu qu'on a eu, on a été efficace. C'est un point d'amélioration qu'il faut qu'on bosse. On est trop approximatif sur la tenue du ballon. On arrive à casser la ligne en première mi-temps, mais on est trop impatient. On va au milieu de terrain, on jette un peu les ballons, on veut en finir avec tout de suite, mais il faut qu'on apprenne à construire ses actions. Plus on aura le ballon, mieux ce sera parce qu'à défendre, oui, on avait 95% de placages réussis, mais au final, tu finis par t'user et ça lâche."

Pierre Huguet, 3e ligne : "C’est très frustrant parce qu’on a mis les ingrédients au niveau de l’état d’esprit mais derrière ça bascule à cause d’une somme de détails. Il va falloir apprendre vite pour aller chercher des points. Tout n’est pas à jeter, mais il y a beaucoup de points à corriger. Au vu du cœur qu’on y met, on ne se paie pas. Le minimum aurait été d’aller cherche un point. On lève le pied sur ces fins de matches, et ça nous coûte des points. Parce qu'on a aussi beaucoup défendu, on a mis beaucoup d’énergie au début de match, on en a laissé à la fin. À nous de scorer et d’être plus chirurgical quand les occasions se présentent pour nous éviter ces séquences défensives qui nous usent.

Des défaites encourageantes, à la fin de la saison, ça ne sert pas à grand-chose.

- Pierre Huguet

Du positif ? On a su montrer ce qui fait notre ADN, notre état d’esprit et le cœur qu’on veut mettre à chaque match, l’intensité. Globalement, notre prestation défensive jusqu’à la 65e minute, plutôt positive. Et même si beaucoup débutaient, il n'y a pas d’excuses. Si on est là, c’est qu’on a le niveau pour y être. Il faut s’y hisser le plus vite possible, c’est le minimum qu’on puisse faire. On a su montrer qu’on savait faire des choses, qu’on méritait d’être dans ce groupe. Mais il va falloir apprendre vite. Parce que des défaites encourageantes, à la fin de la saison, ça ne sert pas à grand-chose."

Grégory Patat : "Il y a beaucoup de frustration du résultat. On n'a pas eu la possession (25%), beaucoup de déchets en touche (six perdues) qui ne nous a pas permis d’avoir du contenu et de la continuité dans le jeu. Les peu de ballons que l'on a dans la première période, on les jette. Certes, il y a eu beaucoup de courage et d’état d’esprit en défendant notre ligne, mais si on veut prendre des points, ça ne suffira pas. D'autant qu'on se rend compte que quand on le ballon, on est intéressant. On s’est créé des occasions. Et globalement, mon équipe a été très courageuse, a bien défendu sur la ligne. Le Stade Français a tapé contre le porte et a voulu faire sauter le verrou. On a réussi à défendre. Le paradoxe, c’est sur nos possessions qu’on cède, sur une mêlée pour nous. C’est bien, mais il faut faire plus.

Tout le monde était inquiet à Bayonne pour le poste de pilier droit...

- Grégory Patat

On a un tournant à la 68e minute. Le break, on a cru le faire, avec Sireli Maqala, mais il y avait 50 cm hors-jeu. Si Sirli est derrière les pieds de Gaetan Germain, on score et on valide tout le travail du groupe. On va en tirer du positif, ne pas baisser la tête dès la 3e journée. On est un groupe jeune, 20 nouveaux… Le moindre grain de sable porte préjudice. C’est dans la construction de notre histoire. Je préfère perdre ce soir, avec beaucoup de frustration et zéro point, mais en proposant ce contenu que d'avoir une démission totale des joueurs.

Parmi les satisfactions ? Tout le monde était à Bayonne pour le poste de pilier droits. Pieter Scholtz a été performant, Pascal Cotet aussi la semaine dernière. Tevita Tatafu a 20 ans à peine et est plein de promesses. On a une série de dix matches. Le Top 14 est un marathon. Il fallait injecter du sang neuf."