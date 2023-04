Aviron Bayonnais : Tatafu, Cridge et Spring pour débuter à La Rochelle

Pas mal de changements à venir pour le prochain match de l' Aviron Bayonnais . Les Ciel et blanc s'apprêtent à voyager à La Rochelle avec une équipe remaniée, pour le compte de la 22e journée de Top 14. Des "changements subis" par le staff dirigé par Grégory Patat, pour cause de blessures, notamment lors de la défaite à Anoeta contre Pau .

Ainsi, exit les piliers Swan Cormenier et Pascal Cotet. Le premier souffre d'une petite déchirure quand le second est blessé au pied. Pas du déplacement non plus en Charente-Maritime, Denis Marchois, le capitaine, est touché au genou. Autre absent de marque : Sireli Maqala, le centre fidjien blessé au mollet. Enfin, le troisième rideau sera couvert par Tom Spring, puisque Yohan Orabé, qui s'est révélé ces dernières semaines , est embêté par une périostite tibiale.

L'équipe probable de Bayonne

15- Tom SPRING

14- Bastien POURAILLY ; 13- Peyo MUSCARDITZ ; 12- Eneriko BULIRUARUA ou Guillaume MARTOCQ ; 11- Rémy BAGET

10- Camille LOPEZ ; 9- Maxime MACHENAUD

7- Baptiste HÉGUY ; 8- Uzair CASSIEM ; 6- Pierre HUGUET

5- Konstantin MIKAUTADZE ; 4- Geoff CRIDGE

3- Tevita TATAFU ; 2- Facundo BOSCH ; 1- Quentin BETHUNE

Remplaçants : 16- Thomas ACQUIER ; 17- Matis PERCHAUD ; 18- Thomas CEYTE ; 19- Manuel LEINDEKAR ; 20- Guillaume ROUET ; 21- Thomas DOLHAGARAY ; 22- Guillaume MARTOCQ ou Eneriko BULIRUARUA ; 23- Pieter SCHOLTZ

