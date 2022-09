Top 14 - Bayonne : "Il va falloir apprendre vite", les réactions de Rouet, Lopez et Patat, après Toulon

Des regrets pour l'Aviron Bayonnais, qui s'est incliné à Toulon (40-25) ce samedi 3 septembre en ouverture du championnat. Un score, qui ne reflète pas réellement la physionomie de la rencontre, contre des Varois qui manquent le bonus offensif. Mais un résultat qui rappelle aux Ciel et blanc la dure réalité du Top 14. Les réactions de Guillaume Rouet, Camille Lopez et du manager Grégory Patat.

Guillaume Rouet, demi de mêlée : "En Top 14, contrairement à la Pro D2, dès qu'on fait une erreur, ça se paie cash. Toutes nos pertes de balle en 2de mi-temps nous ont couté des points. C'est à nous de vite gommer toutes ces erreurs. Si on veut espérer ramener des points à l'extérieur et même à la maison le week-end prochain, contre le Racing. Il faut apprendre, mais apprendre vite parce qu'on enchaîne dix matches.

Il va falloir essayer de tenir le ballon.

Quand on voit notre débauche d'énergie pour planter un essai, et eux marquent trop facilement. Il va falloir qu'on améliore nos sorties de camp. À chaque fois qu'on a marqué, on a repris le feu derrière. Ça ne nous a pas permis de pouvoir espérer dans ce match. Il va aussi falloir essayer de tenir le ballon un maximum. Parce qu'à force de défendre, de subir, on s'expose, et on l'a vu, on a pris des rafales, ça fait mal [...] On était pourtant bien en première période, mais on a vu que, au fil du match, on a baissé pavillon. On a subi tous les plaquages, sur tous les ballons portés. À partir de là, c'est sûr que c'est compliqué de résister. D'autant que Toulon était en feu derrière. On n'a jamais su relever la tête en deuxième mi-temps parce qu'on a fait trop d'erreurs techniques."

Camille Lopez, demi d'ouverture : "Cruel, je ne sais pas si on peut dire ça. Toulon a fait le job et mérite sa victoire. Forcément qu'au vu la physionomie du match et certaines choses qu'on a pu réaliser, ça aurait été bien qu'on ramène un petit quelque chose. Ça n'aurait pas été immérité non plus. On a découvert le haut niveau. Le Top 14 est fait de petits détails. Aujourd'hui, il y en a beaucoup trop en notre défaveur. Il y a des bonnes choses jusqu'à la 53ᵉ minute et même en première mi-temps. Mais dans l'ensemble, il y a des petits détails qui ne vont pas.

A aucun moment tu ne valides les bonnes choses à cause des sorties de camp.

On a réussi à scorer. On fait des choses bien et derrière sur chaque coup d'envoi, on rate la réception. On ne fait aucune bonne sortie de camp, à aucun moment, tu valides et tu laisses cette équipe de Toulon se remettre dans le match, venir chez toi sur le coup d'envoi. Une pénalité, 3 points. Une pénaltouche, cinq points, ou sept. On marque cet essaie en début de 2nde mi-temps et on se dit "c'est maintenant qu'il faut appuyer, on peut essayer de leur mettre la tête sous l'eau et tu ne le fais jamais." À aucun moment, tu n'es capable de valider des points que tu marques [...] C'est le haut niveau et il faut qu'on apprenne vite. Mine de rien, on en a pris 40. On en a mis certes 25, mais au finale ça fait zéro point. Et tous les week-ends, on va rencontrer un rouleau compresseur. Le Racing, samedi prochain, il faut vite apprendre pour engranger des points."

Grégory Patat, manager : "Le Top 14, on le connait. Pour gagner des matchs à l'extérieur, notamment à Toulon, face à une équipe qui va viser le Brennus, il faut être précis. Ça se joue sur des détails. On s'est donné le droit d'y croire pendant 50 minutes. Et on a une opportunité à cinq mètres dans leur ligne qu'on ne saisit pas pour enfoncer le clou. Tu vois les dégâts que ça fait quand on prend un carton jaune. On prend trois essais. On prend la marée toulonnaise parce qu'à 14, c'est trop compliqué. Mais c'est dommage, parce que jusqu'à cette 50e minute, on maitrisait le sujet, on était devant.

Quand on avait le ballon, a été intéressant. Quand on a eu la possession, on les a mis à mal à chaque fois et on a été très pragmatique. On a marqué quasiment sur chaque opportunité, mais il y a eu aussi en première mi-temps 10-15 minutes durant lesquelles on a été sevré de ballon, mis sous tension et on n'a pas été en mesure de les décrocher. La faute notamment aux renvois. Ils avaient ciblé ce secteur. On n'a pas réussi à trouver la réponse avec Gaétan, esseulé. Ollivon venait rapidement le mettre sous pression. On va se servir de l'expérience pour que ça n'arrive plus dans le futur.

Il y a un banc qui a fait la différence, et le notre.

Quand on regarde les deux bancs, aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il y a une banc qui a fait la différence et le notre, qui a été dans le dur. Cette mêlée, avant la 53e minute, elle est cruelle parce que c'est l'une des mêlées qu'on maîtrise le mieux, sur laquelle, on les met à mal. On laisse le temps à Parisse de sortir le ballon. Et après, tout va très vite. Il faut payer pour apprendre. Et ce soir, on a appris."

L'Aviron recevra le Racing 92 à Jean Dauger samedi 10 septembre, pour la 2e journée de Top 14.