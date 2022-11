Aviron Bayonnais : "On ne s'est pas menti, on a fait le boulot" les déclas après la victoire à Clermont

"La cerise sur le gâteau." L' Aviron Bayonnais a décroché sa première victoire à l'extérieur , à Clermont (25-20) ce samedi 5 novembre pour le compte de la 10e journée de Top 14 . Une première historique puisque depuis 1965, les Ciel et blanc ne s'étaient plus imposés au Michelin (un 8-3 en poule du Challenge Yves-du-Manoir). Ils ont réalisé un match plein, maitrisé, face à une équipe de l'ASM remaniée, elle aussi. Avec ce succès, l'Aviron prend ses distances avec Clermont et surtout intègre le top six de ce Top 14. Les déclarations du manager Grégory Patat, et des capitaines Denis Marchois et Camille Lopez.

ⓘ Publicité

Denis Marchois : "Je suis content de ce groupe qui s'est investi et ça n'est pas évident, surtout en Top 14 et surtout dans ce stade. On sait qu'il y a toujours des déçus parce qu'ils jouent moins, il y a toujours des mecs qui rongent leur frein, et qui s'estiment peut-être un peu lâchés par le groupe et là, les mecs qui sont rentrés avaient pour certaines des choses à prouver, certains revenaient de blessure et ils ont tous fait de belles choses. On a montré qu'on avait un beau groupe, une belle équipe. Tout le monde est impliqué, on a beaucoup de bons jeunes joueurs. Ça peut permettre de hausser le niveau général de l'équipe.

On ne se sentira jamais sauvés.

On a passé la première mi-temps, franchement, à prendre des mecs dans la gueule et c'est épuisant de rentrer aux vestiaires. Et on s'est dit que ça continuait comme ça en seconde mi-temps, ça n'allait pas être possible. On voulait ne pas prendre 60 points. À la mi-temps, on se dit qu'on n'a rien fait, qu'on rentre deux fois chez eux, on marque deux fois, on s'en sort à dix points. C'est joli. Il fallait juste qu'on sorte efficacement de notre camp et qu'on arrive à aller chez eux et à les mettre en difficulté chez eux. On a voulu imposer notre jeu. On ne s'est pas menti, qu'on a fait le boulot. C'est tout, mais c'est très bien.

C'est sûr qu'après Toulouse, on en parle, on se dit : "Bon les gars, il reste un match à Clermont, on a quand même fait le job sur les cinq matches à la maison", mais je ne sais pas pourquoi, je sentais les gars qui rentraient dans la rotation ne pouvaient pas se permettre de passer à côté par respect pour le travail fait jusqu'à présent. On s'est dit que ce serait con d'être en vacances à 17 heures alors qu'on pouvait partir en vacances avec quatre points supplémentaires au classement à 20 heures. Après, rien n'est fait. On ne se sentira jamais sauvés, sauf si c'est mathématique. On va donc rester à notre place et on marque le plus de points possibles pour essayer de s'économiser des grandes frayeurs en fin d'année. Du coup, on est très content d'avoir fait cinq victoires à la maison et en plus d'avoir été chercher une victoire à l'extérieur, qui plus est ici."

Camille Lopez : "Ça valide les performances à l’extérieur, où on avait des regrets sur certains matches. On vient chercher quatre points au Michelin. Pour connaître la maison, ce n'est pas facile. Pour le petit promu qu’on est, ça va compter. On prend ! Inconsciemment, tu es sur un gros bloc, t’as laissé des plumes, tu n'as pas l’effectif des autres, tu es le petit promu…

On a prouvé qu’on pouvait compter sur tout le monde.

Il y avait inconsciemment une forme de décompression. Le travail était fait. Aujourd’hui, tu fais quelques rotations et tu viens gagner à Clermont. Je suis content pour les mecs qui sont rentrés dans le groupe. On a prouvé qu’on pouvait compter sur tout le monde. Avant de partir en vacances, on ne pouvait pas rêver mieux. C’est quatre bons points de pris, mais la saison est longue, la bataille va être rude."

Grégory Patat : "C'est une énorme satisfaction, parce que nous avons été obligés d'opérer un roulement compte tenu des absences, de la fatigue et de la sur-utilisation de certains joueurs. On a demandé aux joueurs de croire en eux malgré tous ces changements, et on a voulu bousculer les choses en ne tentant pas les pénalités et en mettant beaucoup de pression sur cette équipe de Clermont. On savait qu'ils avaient beaucoup d'absents et qu'ils pouvaient être vulnérables sur leur conquête, mais on n'a pas réussi à mettre en place ce plan sur le premier quart d'heure. On a réussi à mieux tenir le ballon et mettre la pression dans le second acte. En début de saison, je n'aurais pas cru retrouver cette équipe aussi haut dans le classement, mais avec le travail réalisé aux entrainements, digne du Top 14 depuis quinze jours maintenant, notre équipe est en train de prendre de l'ampleur, et j'ai envie de voir maintenant si ce groupe-là peut avoir des limites."

loading

loading