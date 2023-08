Aviron Bayonnais : tous impatients de retrouver le Top 14 face au Stade Toulousain

"Ça va être une ambiance extraordinaire." Grégory Patat, le manager bayonnais et ses joueurs ne cachent pas leur impatience à l'heure de retrouver le Top 14 ce vendredi soir dans leur stade Jean-Dauger, plein à craquer. D'autant que c'est un match de gala qui les attend d'entrée : "ouverture du Top 14, contre Toulouse, c'est parfait" confirme le 2e ligne Thomas Ceyte. L'Aviron, surprise de la saison passée, terminée à la 8e place du classement après avoir titiller les meilleurs, a l'honneur d'ouvrir le championnat à domicile avec la réception du champion de France en titre. Difficile de rêver mieux.

"Pas envie de perdre ici avec ce que nous donne le public"

"On a hâte d'y être. Le temps semble long pour tout le monde", acquiesce Grégory Patat qui n'aura pas besoin de motiver son groupe. D'autant que l'Aviron, invaincu la saison passée dans son antre de Jean-Dauger (une seule défaite à domicile contre Pau mais au stade Anoeta de Saint-Sébastien), a bien l**'intention de garder sa citadelle imprenable**, annonce le centre Guillaume Martocq : "les matchs à domicile, c'est ce qui a fait notre force la saison dernière, on s'est servi de cela pour construire notre saison et on a pas envie de perdre ici avec tout ce que nous donne le public, on a envie de leur rendre."

Remplir cet objectif est d'autant plus important que le Top 14 s'annonce toujours plus serré. Alors certes, une défaite à domicile ne serait pas rédhibitoire, "ce n'est pas parce qu'il y aura une contreperformance à Jean-Dauger que tout devra être remis en question", prévient Grégory Patat. Mais concéder un revers d'entrée pourrait être extrêmement préjudiciable. "Il n'y a que 3 matchs avant une longue coupure pendant la Coupe du Monde, donc pour éviter de se faire des noeuds à la tête, il faut gagner à la maison de suite", résume Guillaume Martocq.

Toulouse "sans pression"

D'autant qu'en face, le champion de France compte de très nombreux absents et plusieurs jeunes joueurs pour les suppléer. Les Toulousains doivent se passer de 17 joueurs retenus par leurs sélections respectives pour préparer la Coupe du monde en France (8 septembre au 28 octobre) et dénombrent également plusieurs blessés, en particulier parmi les avants, dont le 2e ligne Emmanuel Meafou ou le talonneur Guillaume Cramont, le dernier en date. Mais attention, prévient Quentin Béthune, talonneur bayonnais, "ça reste Toulouse. Ils ont une force, c'est qu'ils s'entrainent toute l'année avec beaucoup de jeunes et sur toutes les catégories jeunes, on le voit, c'est du très haut niveau, donc on sait à quoi s'attendre. Ils vont venir sans pression et jouer leur rugby à 150%".

L'Aviron ne s'en cache pas, c'est lui qui a la pression pour ce premier match. Mais les Bayonnais sont prêts à l'assumer. Ils savent pertinemment qu'après une très belle saison, le plus dur est de confirmer. Ils se savent aussi attendus. Pas question cette fois de compter sur l'effet de surprise. Alors quand leur président, Philippe Tayeb, annonce vouloir faire mieux que la saison dernière, son manager tempère : "je lui fais comprendre que la saison qu'on a fait l'année dernière est extraordinaire, mais elle est derrière." Grégory Patat préfère parler de stabilité, de constance dans les résultats et surtout de contenu. Il attend de son groupe le même état d'esprit, la même implication : "l'erreur serait de moins en faire que l'année dernière." Il attend aussi une progression dans la maîtrise du jeu sur l'ensemble d'un match : "je veux être dans le contrôle, je veux qu'on impose les choses, je veux que l'on provoque".

Les objectifs sont affichés, reste désormais à mettre tous les ingrédients et bien les doser. "La mayonnaise va-t-elle prendre ?", se demande un supporter impatient ce jeudi matin lors du dernier entraînement. Début de réponse ce vendredi à 21h05.

Aviron Bayonnais / Stade Toulousain à vivre en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Pays Basque avec Grégory Arganèse et Stéphane Garcia.

Les compositions de l'Aviron et de Toulouse

Aviron Bayonnais : 2 recrues dans le XV de départ

Quentin Bethune Vincent Giudicelli Pieter Scholtz Denis Marchois Thomas Ceyte Pierre Huguet Baptiste Héguy Uzair Cassiem Guillaume Rouet Camille Lopez Kaminieli Rasaku Guillaume Martocq Peyo Muscarditz Rémy Baget Tom Spring

Remplaçants : 16. Thomas Acquier ; 17. Swan Cormenier ; 18. Arthur Iturria ; 19. Rémi Bourdeau ; 20. Maxime Machenaud ; 21. Thomas Dolhagaray ; 22. Cheikh Tiberghien ; 23. Tevita Tatafu

Toulouse : Alban Placines capitaine

Rodrigue Neti Ian Boubila Owen Franks Joshua Brennan Piula Faasalele Alban Placines Theo Ntamack Alexandre Roumat Paul Graou Baptiste Germain Arthur Retiere Sofiane Guitoune Pierre-Louis Barassi Lucas Tauzin Matthis Lebel

Remplaçants : 16. Malachi Hawkes ; 17. Maxime Duprat ; 18. Clément Vergé ; 19. Rynhardt Elstadt ; 20. Léo Banos ; 21. Billy Searle ; 22. Paul Costes ; 23. Joël Merkler