Aviron Bayonnais : un écran géant au Carreau des Halles pour la finale contre Mont-de-Marsan

C'est finalement le Carreau des Halles à Bayonne qui a été choisi pour accueillir l'écran géant retransmettant la finale de pro D2 entre l'Aviron Bayonnais et Mont-de-Marsan dimanche, à 17h45. La mairie a tranché après une période d'hésitation, en raison d'une météo incertaine.

L'écran de 40 mètres carrés environ sera installé dos à la Nive pour permettre aux supporters de l'Aviron de suivre le match en centre-ville. Le lieu a été préféré à la place de la liberté, devant la mairie, car il ne nécessite pas de coupure de la circulation, bien qu'il soit plus petit. Les cafés et restaurants pourront aussi retransmettre la finale sur leurs propres écrans.

En cas de pluie, la ville a tout de même mobilisé ses services et partenaires pour voir s'il serait possible de se replier, deux à trois jours avant, sur un autre lieu : si les prévisions météo sont plus médiocres que prévu, la salle Lauga pourrait alors être privilégiée.