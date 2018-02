Bayonne, France

Les LGA (Les Gars de l'Aviron), groupe de supporters de l'Aviron qui rassemble les membres des Peñas de Bayonne, a pris une décision symbolique forte ce jeudi soir. Son conseil d'administration extraordinaire a voté contre "tout projet d'union ou de fusion" avec le voisin biarrot et réclament la démission des co-présidents du club bayonnais, Christian Devèze et Francis Salagoïty.

Pression sur la mairie

Les membres des LGA, tout en prenant quelques précautions de formulation dans leur communiqué sans doute pour éviter de se mettre à dos les plus frileux d'entre eux, disent tirer les conséquences de la position que les deux dirigeants ont exposé aux 4 associations de supporters mardi 30 janvier. Une réunion qui n'a pas eu les effets d'apaisement escomptés.

Ce communiqué et ce vote "à une très grande majorité" ressemblent à un gros coup de pression sur les dirigeants bayonnais et, au-delà, sur la municipalité de Bayonne qui aura forcément son mot à dire sur l'avenir de l'Aviron. Beaucoup craignent en effet que les co-présidents, qui ont confirmé mardi soir leur projet de créer "une entité rugbystique territoriale", ne fassent des annonces par voie médiatique très rapidement après le derby Biarritz/Bayonne de la 22e journée de Pro D2 programmé ce samedi 3 février (20h45, à vivre en intégralité sur France Bleu Pays Basque)

Un air de déjà vu à l'Aviron

Si on est encore loin des manifestations qui avaient rassemblées dans les rues de Bayonne des centaines de supporters lors de la dernière fusion avortée entre Bayonne et Biarritz en juin 2015, le feu commence à prendre dans les tribunes bayonnaises (certes moins garnies qu'à l'époque). Francis Salagoïty et Christian Devèze, dirigeants évincés sous l'ère Alain Afflelou et revenus aux affaires de l'Aviron en "sauveurs" après la démission du président Manu Mérin lors de ce précédent épisode, se retrouvent à leur tour dans l'oeil du cyclone. Les prochains jours diront si ils sont capables de tenir le cap dans la tempête naissante.