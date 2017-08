Aviron Bayonnais : un mix briscards, jeunes et recrues pour débuter à Perpignan

L'Aviron Bayonnais Rugby Pro a dévoilé ce jeudi son premier groupe de la saison 2017-2018 pour la 1re journée de Pro D2. Vingt-six joueurs prennent le car ce vendredi matin en direction de la Catalogne pour affronter l'Usap samedi soir. Parmi eux 4 recrues, quelques espoirs et des cadres !

Quinze avants et onze trois-quarts accompagnés de leurs entraineurs, dont les 2 nouveaux venus, l'expérimenté manager Pierre Berbizier (Ex-XV de France, Italie, Racing 92) et le nouvel entraineur des avants, le Béarnais Joël Rey, montent dans le bus ce vendredi à 9h30, direction Perpignan.

Pour ce match inaugural d'une saison 2017-2018 de Pro D2 qui s'annonce on ne peut plus serrée et indécise, avec le retour au système des phases finales comme en Top 14 pour désigner le champion, l'Aviron n'a pas l'intention de faire d'impasse. L'objectif pour le relégué, qui vise une place dans les 6 premiers et son ticket qualificatif, est de s'étalonner d'entrée face aux Catalans qui affichent les mêmes ambitions.

Les Bayonnais à l'entrainement avant le premier match et premier déplacement de la saison 2017-2018 à Perpignan © Radio France - Thibault Vincent

Stabilité et expérience dans le 5 de devant

Le paquet d'avant bayonnais pourra s'appuyer sur une première ligne expérimentée avec Aretz Iguiniz et Jérôme Schuster à gauche de la mêlée ; la recrue argentine Juan Pablo Orlandi, international Puma recruté pour sa puissance et sa science en mêlée, l'espoir Toma Taufa qui a explosé la saison passée et l'international espagnol du centre de formation Jon Zabala à droite ; et les talonneurs Grégory Arganèse et Manu Leiataua déjà tauliers du poste l'an passé.

La deuxième ligne est un mix de cadres, avec le régulier et rarement décevant Pablo Huete et le revanchard Adam Jaulhac, et de jeunes aperçus en Top 14 avec les espoirs Evrard Oulai et Guillaume Ducat.

Hécatombe en 8 : un bizut d'entrée ?

Un cinq de devant qui affiche complet pour la reprise, contrairement à la 3e ligne décimée, en particulier au centre. Le taulier namibien des deux dernières saisons, PJ Van Lill (cheville) s'est blessé cette semaine à l'entraînement, Aidon Davis (tête) recrue sud africaine en provenance de Toulon est préservé après avoir été touché en match de préparation face au Racing 92, et le polyvalent international écossais John Beattie est touché au mollet (déchirure).

Le 3e ligne centre bayonnais Makatuki Polutele ballon en main face au Benetton Trevise en Challenge Cup (2016-2017) © Radio France - Marc Mittoux - Aviron Bayonnais Rugby Pro

C'est donc le novice Makatuki Polutele, puissant espoir bayonnais de 20 ans, qui a été appelé aux côtés du flanker All Black Tanerau Latimer, de l'indéboulonnable bayonnais de toujours Jean-Jo Marmouyet et du surprenant revenant Matt Graham, qui devrait être titulaire samedi soir deux ans après avoir quitté le rugby professionnel pour le basket puis la Fédérale 1 (Anglet).

Quant à Polutele, seul numéro 8 de formation, il pourrait attaquer le match d'entrée à Aimé-Giral pour sa 1re apparition (hors Challenge Européen la saison passée). "On a besoin de tout le monde et c'est une super occasion de lancer Maka (sic)", justifie Joël Rey. Et l'entraîneur des avants de poursuivre : "le mot d'ordre c'est les jeunes ! Il aura une belle opportunité, à lui de la saisir, comme j'espère beaucoup d'autres jeunes tout au long de l'année"

Joël Rey, nouvel entraineur des avants de l'Aviron Bayonnais © Radio France - Thibault Vincent

Robinson, Rawaca et les revanchards

La charnière, privée de Willie Du Plessis (adducteurs) son ouvreur de retour d'un prêt fructueux de 6 mois à Montpellier, sera la même que l'an passé, avec les demi-de-mêlées Emmanuel Saubusse et Guillaume Rouet, et Raphaël Lagarde en 10. Le "couteau suisse" Benjamin Thiery, capable de jouer à tous les postes du 10 au 15, devrait prendre place sur le banc.

Autre absence importante, celle de Kade Poki (ischios). L'ailier néo-zélandais n'a pas encore vaincu la malchance, poursuivi par les blessures depuis l'automne dernier. En revanche les recrues Sean Robinson (ex-racing 92) déjà très en vue au centre lors des matchs amicaux et l'ailier ou centre international à 7 fidjien, Savenaca Rawaca (ex-La Rochelle) seront bien du voyage comme le centre Thibault Lacroix enfin remis de ses éternels pépins physiques, le polyvalent Julien Jané et l'ailier ou centre Bastien Fuster.

Martin Bustos Moyano, ici en finale de Pro D2 2015-2016 contre Aurillac, artisan de la remontée en Top 14 sera le capitaine de l'Aviron Bayonnais cette saison © Radio France - Olivier Uguen

Capitan Martin Bustos Moyano

Fidèle au club ciel et blanc depuis 2013, dont il est le buteur attitré, le francophile et toujours souriant international argentin a pris du galon cette saison. A 32 ans, celui qui fait partie des anciens, et fut l'un des grands artisans de la remontée en Top 14 il y a deux ans, tiendra non seulement le poste d'arrière, mais s'est aussi vu confier le capitanat.

Le groupe (en gras les titulaires probables) :

Avants : Iguiniz, Schuster, Arganèse, Leiataua, Orlandi, Taufa, Zabala, Huete, Jaulhac, Ducat, Oulai, Latimer, Polutele, Graham, Marmouyet

Arrières : Rouet, Saubusse, Lagarde, Thiery, Rawaca, Fuster, Laveau, Jané, Robinson, Lacroix, Bustos Moyano