Aviron Bayonnais : "Une année extraordinaire et la Champions Cup, incroyable", les déclas après Lyon

Il n'y aura pas de qualification en phases finales, mais l' Aviron Bayonnais découvrira la Champions Cup l'année prochaine. Les Ciel et blanc, largement battus à Lyon (53-19) pour la dernière journée de saison régulière. Les déclarations de d'Arthur Duhau, Torsten Van Jaarsveld et Grégory Patat.

ⓘ Publicité

Arthur Duhau : "Une année incroyable, du jamais vu !"

"On a des regrets. On était venu ici pour faire quelque chose, pour mettre le pète et essayer de se qualifier. Mais bon, l'équipe s'est bien battue. Avant la mi-temps, avec cet essai encaissé, on a pris un petit coup, on a treize points de retard. On a quand même réussi à remarquer rapidement, à réagir. On en reprend un, on en remet un et après un petit coup de mou, ça allait trop vite. On perdait les collisions. Donc voilà, ça fait un peu lourd à la fin mais c'est comme ça."

C'était surtout le maintien qui nous intéressait. Et se qualifier l'année prochaine en Champions Cup, c'est incroyable, c'est du jamais vu. L'année prochaine, on va se régaler et j'espère qu'on va la jouer à fond. C'est une année extraordinaire.

Pour moi, c'était le dernier match. J'avais un pincement au cœur. J'ai toujours joué à l'Aviron, depuis tout petit. L'année prochaine, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais je suis content pour les copains qui vont se régaler. Il y aura des matchs à enjeu, avec la Coupe d’Europe, et je les suivrai.

Grégory Patat : "Inimaginable l'été dernier..."

"Il y avait beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Cela ressemblait à un match de phases finales. Il y a eu beaucoup de respect envers cette équipe lyonnaise. On a essayé de jouer notre jeu. Notre première mi-temps est bien dans l'intensité. On est bien dans les collisions mais on a été trop indisciplinés (10 fautes en première période, ndlr). On a voulu gratter des ballons trop rapidement alors qu'on n'était pas en danger, ce qui nous a mis sous pression. On a eu des opportunités de marquer. Eux marquent deux essais à zéro passe, avec des lancements bien préétablis. Aujourd'hui, c'est la différence qu'il y a entre cette équipe de Lyon, qui joue le top six, et nous."

"Le bilan ? Je retiens beaucoup de positif. Il ne faut pas oublier qu'on était le promu. On a eu un maintien pas facile, mais qu'on a bien géré. Je retiens la valeur humaine de ce club, le caractère des joueurs, leur volonté de travailler, d'avoir réalisé cet objectif. C'est tout un staff, tout un toute une équipe qui est allée dans le même sens. Et ça, c'est positif. C'est inimaginable quand on s'est retrouvé début juillet, l'été dernier, de penser qu'on allait jouer un tel match à enjeu ce soir à Lyon. C'est grâce au travail de tous les garçons."

loading

"On est huitième. La Champions Cup, ça ne va être que des matches comme ce soir, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse. Maintenant, on va prendre ce qu'on a à prendre et il faudra que l'on cible bien nos objectifs prioritaires. On va s'en servir pour continuer à grandir. On va repartir de zéro l'année prochaine. Et ce sera une saison difficile. On va donc savourer, profiter, mais on va faire un bilan rapide pour voir comment améliorer notre contenu de rugby, comment évoluer pour atteindre cet objectif prioritaire qui sera le maintien en Top 14. Parce que ce soir, on l'a vu, on a un système en place et quand on est sous pression, on sort trop vite du système. Et ça, les matches en pression, il y en aura d'autres l'année prochaine."

"On sait ce qu'on vaut, où l'on est, le rugby que l'on propose. L'Aviron est un club fait de passion, de beaucoup de ferveur. Où l'humain a une part prépondérante. Ce qui nous anime aussi à l'intérieur du groupe. Donc, l'année prochaine, ça repart, les compteurs à zéro. Vous avez vu les équipes qui ne sont pas qualifiées et les enjeux qu'il y avait sur une dernière journée. Ce sera la même chose l'année prochaine."

Torsten Van Jaarsveld : "100 matches en cinq ans, c'est pas mal..."

"On était dedans vraiment dedans sur les premières 30 minutes. Mais on a fait des bêtises, trop dans de fautes faciles. Il nous faut plus d'expérience. Mais on était la petite équipe et on va continuer de grandir. Et c'est dommage, ce dernier match, de finir comme ça. Mais là, on termine 8e et c'est déjà bien pour le club. C'est une très belle saison. Première année, on monte donc c'est toujours un peu plus dur que les autres."

"100 matchs en cinq ans, c'est pas mal je trouve. Je suis content de finir comme ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent jouer leur dernier match pour le club."

"La Champions Cup, c'est énorme pour le club. Pour le staff, les joueurs... c'est une première à Bayonne. J'espère qu'ils vont garder ce niveau et tout faire pour rester aussi haut au classement, parce que ce club mérite vraiment ça."

loading