Aviron Bayonnais : une saison 2021-2022 sous le signe de l'humilité et de l'ambition

L'Aviron Bayonnais reprend l'entrainement en vue de la nouvelle saison en Pro D2. Une équipe quasi-complète de 44 joueurs dont 19 issus du territoire. Les ciels et blancs auront le plus gros budget : 14.5 millions d'Euros et une ambition : remonter en Top 14 au plus vite.

Après quelques semaines de repos, et une relégation en pro D2 à digérer, l'Aviron Bayonnais retrouve ces jours-ci le chemin des terrains. Le staff reprend ce jeudi et les joueurs lundi 19. Au programme : une semaine d'entrainement à la maison, au stade Jean Dauger avant de partir en stage à Souston à partir du 26 juillet. Cette saison, l'équipe ciels et blancs comptera 44 joueurs dont 19 issus du territoire ou formés au club et 12 internationaux.

Le recrutement est quasi complet puisqu'il manque encore un ailier mais les responsables du club se disent satisfaits car, au soir de douloureuse défaite face à Biarritz ( le 12 juin à Aguiléra après la séance de tirs au but (6-6 à l'issue des prolongations), seuls trois joueurs ont fait valoir leur close de départ.

Ambition Top 14 mais attention à ne pas se brûler les ailes

L'ambition est de remonter en top 14 dès l'an prochain. Et pour cela, l'Aviron aura le plus gros budget de la Pro D2 : 14.5 millions d'euros dont 4.6 de masse salariale. Côté travaux au stade Jean Dauger, en Juin 2022, dans le prolongement de la nouvelle tribune, seront sortis de terre : les vestiaires, le centre de presse, le centre médical et une brasserie. AB campus sera également en partie opérationnel. Philippe Tayeb, le président de l'Aviron est clair :" Il va falloir qu'on assume notre statut de favori ( de la Pro D2 NDLR). Les exigences du président que je suis et du conseil d'administration, c'est de remonter le plus rapidement possible en Top 14. On est aujourd'hui en position de favori, mais par contre, il va falloir assumer ce costume et se concentrer sur notre quotidien et les matches à gagner."

Depuis l'ouverture de la campagne, les supporters sont nombreux à se réabonner © Radio France - Céline Arnal

Et pour ce faire, Yannick Bru, le manager des Ciels et Blancs a deux mots d'ordre : humilité et ambition. " Humilité parce que la Pro D2 est très dure. C'était un championnat hyper relevé. Ambition par rapport aux moyens que le club nous a accordé, par rapport à la stabilité de l'effectif, à la stabilité du staff. On doit progresser dans notre rugby. On doit avoir la mission de retrouver un plaisir de communion avec notre public, un plaisir lié à la victoire."

Le programme de la fin de l'été

Ce mardi midi, en tout cas, 2.650 abonnements avaient déjà été vendus pour la saison prochaine.

L'aviron disputera 2 matchs amicaux de préparation à Jean Dauger

le 12 ou le 13 août contre Angoulème

le 19 août contre la Section Paloise

Début du championnat le 26 ou le 27 août à domicile contre Agen

