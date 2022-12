Aviron Bayonnais : vers un "trois-quarts aguerri de Top 14" pour remplacer Jacquelain

Les tuiles s'enchaînent pour l' Aviron Bayonnais . Après avoir déjà perdu Gaëtan Germain pour le reste de la saison, l'infirmerie s'est encore remplie ce week-end à l'issue de la défaite en contre les Scarlets de Llanelli (39-7), pour le premier match de Bayonne en Challenge Européen . Un match au Pays de Galles au cours duquel se sont blessé l'ailier Teiva Jacquelain (ligaments croisés) , et les troisièmes lignes Afa Amosa et Olajuwon Noa.

Un "trois-quarts aguerri au Top 14" pour remplacer Jacquelain

Pour remplacer l'ailier natif de Tahiti, forfait jusqu'à la fin de la saison, l'Aviron Bayonnais veut "prendre le temps de se poser pour explorer toutes les solutions" explique Grégory Patat, manager de l'Aviron. Parmi elles, le choix de se tourner vers "un trois-quarts aguerri du Top 14 " en joker médical de Teiva Jacquelain. Aucun nom n'a pour l'instant filtré. Le Fidjien Kaminieli Rasaku ne devrait a priori pas être rappelé, même s'il fait partie de la réflexion. "Mais on se laisse le temps de regarder les opportunités que l'on aura, pour faire le meilleur choix," insiste Grégory Patat.

Problème de 8

L'Aviron Bayonnais est aussi en délicatesse au poste de troisième ligne centre. Il va devoir se passer d'Afa Amosa et d'Olajuwon Noa , blessés pour un minimum de six semaines (respectivement entorse de la cheville gauche et entorse du medio-pied gauche). "On avait trois numéros 8 aptes à jouer à Pau la semaine prochaine, il ne m'en reste plus qu'un (Uzair Cassiem, ndlr)" grimace Grégory Patat. Deux troisièmes lignes aile vont faire leur retour pour la réception de Trévise ce samedi 17 décembre à 18h30 : Aitor Hourcade et Esteban Capilla.

Pas vraiment des profils de troisième ligne centre, mais Grégory Patat va enfin pouvoir voir jouer ses jeunes. "C'est plus facile pour moi de les évaluer dans une compétition comme ça, que dans le championnat espoir. C'est la faute à pas de chance, il y a eu des blessés. J'espère qu'il y aura d'autres opportunités en janvier pour les voir un peu plus."

Bayonne manque aussi de piliers gauche pour la réception de Trévise. Même si Pieter Scholtz et Christopher Talakaï, qui devraient être sur la feuille, peuvent jouer des deux côtés de la mêlée.

Le XV probable

1- Scholtz ; 2- Acquier ; 3- Talakaï

4- Cridge ; 5- Leindekar

6- Huguet ; 8- Hourcade ; 7- Capilla

9- Ruru (ou Machenaud) ; 10- Dolhagaray (ou Robertson)

11- Hannoun ; 12-Martocq ; 13- Muscarditz (Cap) ; 14- Pourailly

15- Spring