Aviron Bayonnais : vers une liste d'attente pour les abonnements à Jean Dauger ?

Un raz de marée à l' Aviron Bayonnais . Après la saison réussie l'an dernier en Top 14 , la qualification historique pour la Champions Cup, la campagne d'abonnement pour cette saison 2023/2024 a connu un gros succès. Tant et si bien que le nombre de demandes abonnés et partenaires a dépassé le quota de places disponibles. Ainsi, pour la première fois de son histoire, le club bayonnais pourrait être dans l'obligation de mettre en place une liste d'attente, comme c'est le cas à La Rochelle depuis plusieurs années.

ⓘ Publicité

Le club maritime en est à 7.200 personnes sur liste d'attente . Ce serait loin d'être le cas de Bayonne, mais tout de même : plus de 12.000 demandes pour seulement 11.500 places maximum destinées aux abonnés et partenaires (dans le détail, 8.200 pour le public et 3.500 en hospitalité). Et pas plus, car chaque club doit laisser des places en vente au match, pour les supporteurs adverses et les institutions également.

Plusieurs dizaines ou centaines de déçus ?

Jusqu'à la semaine dernière, toutes les personnes qui avaient fait une demande de réabonnement ont été contactées. Cette semaine, les équipes des bureaux de l'Aviron Bayonnais appellent une par une les personnes qui ont, pour la première fois, réalisé une demande d'abonnement. Dans l'ordre d'inscription sur la plateforme, soit pour valider les demandes effectuées, ou alors afin de proposer un plan B ou C.

Car il n'y a déjà plus de place en tribune Kéolis. Il n'en reste qu'une poignée disséminées en Europcar. Sinon, il faudra migrer en tribune Nord, voire en Honneur. Mais il faudra dans ce cas payer plus cher, le double ou le triple parfois. Un changement de dernière minute qui décourage certains supporteurs qui préfèrent alors laisser tomber.

"Faire avec les 13.500 sièges"

Des désistements qui pourraient éviter qu'une liste d'attente ne soit créée. On n'aura le dernier mot qu'à la fin de la semaine, une fois tous les inscrits rappelés. Pour les heureux élus, les cartes d'abonnement seront à récupérer à partir du vendredi 11 août (14h) jusqu'au match contre le Stade Français, aux guichets, et dans les jours qui suivent, avant la réception du Stade Toulousain le vendredi 18 août (21h05) pour la première journée de championnat.

Et pour ceux qui espèrent déjà l'agrandissement du stade Jean Dauger, le président Philippe Tayeb a prévenu : ça ne pourra "pas se faire avant 2 à 3 saisons, au moins et il faudra travailler pour faire au mieux avec les 13.500 sièges dont dispose l'enceinte".

France Bleu Pays Basque retransmettra en intégralité tous les matches de l'Aviron Bayonnais cette saison, en Top 14 mais aussi en Champions Cup , pour la première du club.