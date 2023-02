Il enchaîne, et répond présent. Yohan Orabé vient de disputer, contre le Stade Français et Castres , ses 4e et 5e matches avec les Ciel et blanc. Sur la pelouse de Jean Dauger, opposé au CO , le jeune joueur (20 ans), a réalisé un match plein : en 76 minutes, 91 mètres gagnés ballon en main, cinq passes, quatre défenseurs battus, une passe après-contact, ainsi qu'une passe décisive pour Sireli Maqala avant la mi-temps.

Un changement, pour celui qui il y a huit mois encore, évoluait sur les terrains de Fédérale 1 avec Mauléon. 24 matches avec SAM, dont 22 en tant que titulaire, pour dix essais. De l'eau a aussi coulé sous les ponts, depuis sa première titularisation difficile à Clermont , en octobre dernier, malgré la victoire bayonnaise. "C'est même un gros changement pour moi, reconnait-il. Ça fait deux matches qu'on me donne ma chance, que j'enchaîne deux fois en tant que titulaire. C'est quelque chose d'inespéré au début de ma carrière. Je prends beaucoup de plaisir avec les coéquipiers et puis ça fonctionne. C'est beaucoup d'émotion au moment de rentrer sur le terrain. Avec les copains et mes anciens coéquipiers qui me regardent depuis les tribunes et qui m'encouragent."

Un joueur convoité depuis Mauléon

Un garçon qui se qualifie comme "un peu discret, timide, anxieux*"*. "Je stresse beaucoup avant les matches. La veille, avant de m'endormir, c'est un peu dur. Puis le jour même, avant de rentrer sur le terrain, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile", ajoute-t-il. Un constat que dresse également le manager de l'Aviron Bayonnais, Grégory Patat : "c’est un garçon qui doit prendre confiance en lui. C’est un jeune qui a plein d’étoiles dans les yeux. Il passe de Mauléon à un Dauger plein à craquer. Il est très exigeant avec lui, il se met beaucoup de pression et aujourd’hui, je pense qu’on ne le voit pas à 100% de son potentiel alors qu’il a fait une prestation plutôt aboutie ce soir. Yohan va devoir progresser dans sa communication avec les autres, dans l’échange. C’est un taiseux, c’est un garçon qui vient de la terre (sourires)."

Pour s'attacher les services de Yohan Orabé, beaucoup de clubs étaient d'ailleurs venus jusqu'en Soule, d'où il est originaire. "Castres, Pau, Toulouse, lâche Grégory Patat. Avec Jean-Baptiste Lartigot (directeur du centre de formation), j’ai rencontré ce joueur et ses parents et on a essayé de rassurer l’entourage. On promet beaucoup de temps de jeu et de lumière à ces jeunes joueurs mais il faut savoir comment les optimiser*. Il a cru en notre discours. Puis, je ne vous cache pas que j’ai de bonnes relations avec Beñat Arrayet (l'un des dirigeants du SAM, ndrl), avec qui j’ai joué, donc ç'a facilité un peu la transaction."

Un staff bayonnais qui, a rapidement été marqué par les performances physique du jeune arrière. "Si je cite les deux premiers aux tests physiques de début de saison, ce sont Erbinartegaray et Orabé. Il faut que je mette Yohan dans les meilleures conditions. Aujourd’hui, elles sont plus que favorables puisqu’il n’y a pas de pression de résultats", raconte Grégory Patat.

Camille Lopez comme mentor

Depuis le début de la saison, une chose est sûre du côté de l'Aviron Bayonnais : le groupe vit bien. La formule, souvent galvaudée, est plus vrai que jamais dans le vestiaire ciel et blanc. Une mentalité qui est, sans doute, l'une des clés de cette série d'invincibilité à domicile. Un cocon idéal pour le développement des jeunes joueurs, comme Yohan Orabé. "C'est toute l'équipe qui m'accompagne", assure l'arrière.

Mais il y en a un qui veille peut-être un peu plus que les autres sur la progression d'Orabé : Camille Lopez. Sans doute le fait d'être originaires du même village, Chéraute, façon aitatxi. "Camille m'accompagne depuis que je suis arrivé. C'est, en plus, un des leaders de l'équipe, un des maîtres à jouer. Et donc forcément, il est toujours là, même si des fois, et il le sait très bien, il ne faut pas non plus en faire trop. Mais il le fait parfaitement. Toujours un petit mot d'encouragement pour me remettre dans le match, comme après les premiers ballons un peu difficile ces deux dernières semaines." Le principal intéressé acquiesce : "sans être trop sur lui, j'ai envie d'être présent, comme pour tous ces jeunes, pour qu'ils réussissent."

