Bagnères : les rugbymen du Stade Toulousain au chevet de Mathias, jeune joueur devenu tétraplégique

"Un immense merci aux formidables joueurs du Stade Toulousain" : c'est par ce message posté sur les réseaux sociaux que le Stade Bagnérais Rugby s'enthousiasme de la visite surprise qu'a reçu Mathias ce mardi 10 janvier de la part des stars de l'équipe toulousaine comme Antoine Dupont ou Romain Ntamack.

Mathias Dantin, 17 ans, a subi un grave accident le 14 décembre dernier lors d'un match d'UNSS rugby. Le jeune joueur, junior au Stade Bagnérais, est devenu tétraplégique à cause d'une mauvaise chute après un plaquage. Le club donne régulièrement de ses nouvelles via les réseaux sociaux, et le plus souvent les bonnes, comme cette visite particulière pour montrer le soutien du Stade Toulousain.

Des stars du rugby à l'hôpital

Les proches de Mathias ont confié au club avoir été "émus et reconnaissants de cette belle initiative". Ils ont raconté que la visite des joueurs a fait un peu de remous à l'hôpital, avec "beaucoup d'effervescence dans les couloirs" lorsque les patients et les soignants ont croisé les rugbymen toulousains aux visages les plus connus.

Hormis Dupont et Ntamack, des joueurs comme Cyril Baille, Anthony Jelonch, Julien Larchand ou Mathis Lebel avaient fait le déplacement. "Il y avait énormément de bonheur, d'admiration et de fierté dans les yeux de notre fils" ont confié les parents de Mathias au Stade Bagnérais.

Il faut dire que l'histoire de Mathias a très vite pris de l'ampleur dans le monde du rugby. Après son accident, les compétitions UNSS ont été suspendues au collège et au lycée, avant d'être réautorisées début janvier seulement pour le rugby à V sans plaquage et le rugby à XIII.

Des maillots dédicacés en cadeau

Les visiteurs toulousains ont aussi fait plusieurs cadeaux à Mathias : un maillot du Stade Toulousain et plusieurs objets dédicacés par les joueurs. Le président du Stade Bagnérais lui, a aussi rendu visite au jeune joueur et lui a remis un maillot du XV de France, signé cette fois par les Bleus.