Baptiste Héguy avec le XV de France : "Y retourner le plus souvent possible"

Il vient de participer à son deuxième stage avec le XV de France . Baptiste Héguy, le 3e ligne de l'Aviron Bayonnais, était avec les Bleus au Centre national du rugby (CNR) de Marcoussis (Essonne) la semaine dernière, à trois mois de la Coupe du monde de rugby. Invité de 100% Rugby ce lundi 12 juin , le joueur des Ciel et blanc revient sur ces jours de travail.

ⓘ Publicité

"Ça s'est plutôt bien passé. C'était assez court, mais c'était très intense. C'était pour tester ce qui allait se faire pour la préparation de la coupe du monde et j'ai pu toucher un peu du bout du doigt comment allait se préparer le groupe qui participera à la préparation à Monaco. Avec des journées condensées, très physique, muscu et début d’après-midi physique puis rugby. C’était différent du mois de mars lors du premier stage , où le staff avait axé sur la préparation du dernier match du Tournoi contre le Pays de Galles."

"J’étais surtout content d'être là et, oui, on apprécie participer à ce genre de séances, même si on souffre un peu. Ce n'a été que deux jours. C'était intéressant, notamment de voir où j'en suis par rapport aux autres joueurs, qui sont régulièrement appelés à ce niveau-là. Du coup, travailler plus précisément et plus intensément, c'était aussi formateur. Puis, dans le groupe, j'en connais pas mal, des joueurs, qui sont de ma génération. Je n'ai pas trop eu de soucis pour m'intégrer."

"Il faut continuer à travailler"

"Le message, c'est surtout "c'est bien d'être appelé, il y a du potentiel mais derrière, il faut continuer à travailler" et ça veut dire aussi que j'ai quelques qualités, je suppose, et ça donne envie de vouloir y retourner le plus souvent possible et pouvoir, peut-être un jour, postuler sur une feuille de match."

"J'ai l'impression de n'être surtout qu'à l’étape du décollage pour l'instant. Donc, l'envol, je le prends petit à petit, cette saison m'a bien lancé avec cet enchaînement de matches avec l'Aviron, quand je suis revenu de blessure (21 matches, 19 en tant que titulaire). C'était très bien, même si ça a peut-être un peu fatigué les organismes sur la fin de saison mais, franchement, c'est top de continuer à évoluer dans ce sens-là."

► Retrouvez l'interview de Baptiste Héguy dans 100% Rugby, ICI

À écouter Baptiste Héguy avec le XV de France, les demies du Top 14 à San Se et la réserve de Mouguerre titrée

Les 23 joueurs qui ont participé au stage :

Pierre-Henri Azagoh, Demba Bamba, Teddy Baubigny, Alexandre Bécognée, Bastien Chalureau, Dylan Cretin, Killian Geraci, Jean-Baptiste Gros, Baptiste Héguy, Thomas Laclayat, Sébastien Taofifenua, Christopher Tolofua, Florian Verhaeghe, Sacha Zégueur, Léo Barré, Anthony Bouthier, Louis Carbonel, Baptiste Couilloud, Julien Delbouis, Ethan Dumortier, Émilien Gailleton, Gabin Villière, Arthur Vincent