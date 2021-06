Barrage Biarritz-Bayonne : 90 % des billets déjà vendus côté biarrot

Plus que quelques jours de patience pour les fans du Biarritz Olympique et de l'Aviron Bayonnais. Les deux clubs basques s'affrontent samedi 12 juin en match d'accession en Top 14. Un duel déterminant pour la saison 2021-2022. La tradition veut que le club de ProD2 reçoive. C'est donc le BOPB qui reçoit à Aguiléra son voisin basque et qui à l'avantage sur le nombre de places pour ses supporters. Des places qui se sont presque toutes arrachées en une journée.

Avantage Biarritz

C'est le plus grand événement qui peut exister au Pays Baque - Une supporter du BOPB

Covid oblige, la jauge dans les stades est de 5.000 supporters. Après un vote effectué par la Ligue, 4.162 places sont destinées au BO, et 734 à l’Aviron (le reste est réservé à la Ligue). Les deux clubs privilégient les abonnés. Et ils étaient nombreux ce mardi 8 juin devant le stade Aguiléra à Biarritz pour obtenir le précieux sésame. Le rendez-vous était donné dès 8h30 aux guichets de la tribune Blanco.

En fin de journée, le club affirme avoir vendu 90% des places disponibles côté biarrot. "Au Pays Basque c'est pas le plus grand événement qui peut exister ? Donc nous y serons ! Puis ça fait presque huit mois qu'on a pas vu de rugby", raconte une supporter devant le stade. Pour écouler les places restantes, le club donne rendez-vous aux abonnés intéressés ce mercredi dès 8h30.

Coté Bayonne, il ne va pas falloir traîner

De son côté, l'Aviron Bayonnais met en vente ses places ce mercredi 9 juin à partir de 9h. Un achat qui se fera en ligne. 67 places en catégorie 1 au prix de 50 euros et 367 places en catégorie 2 au prix de 30 euros.