Barrage Biarritz-Bayonne : "C'est le pire des scénarios", pour les supporters basques

Et à la fin... c'est un duel 100% basque. Ce samedi, le Biarritz Olympique et l'Aviron Bayonnais ont perdu. Deux défaites qui privent les Biarrots d'une montée en Top 14 et le Bayonnais d'un maintien. Dans l'après-midi, ce sont les Catalans qui ont remporté leur ticket pour le championnat de Top 14, la saison prochaine, en battant le BOPB 12 à 9 à Montpellier. Quelques heures plus tard, l'Aviron Bayonnais a laissé sa place de 12e à la Section Paloise en perdant face au Stade français. Les Ciel et blanc filent eux aussi en barrage. "Le pire des scénarios" pour les supporters.

Des Biarrots déterminés

Au coup de sifflet final, les supporters du Biarritz Olympique n'ont pas fait de vieux os Halle d'Iraty à Biarritz, où un écran géant était installé pour la finale de ProD2.

Et très vite, le match de barrage était dans tous les esprits. Seule inconnue : l'identité de l'équipe à affronter. La Section paloise ou l'Aviron bayonnais ?

"Moi je suis anti-Bayonnais mais c'est dommage qu'un des deux clubs descende en ProD2. Mais quitte à choisir, je préfère que ce soit l'Aviron qui descende et le BO qui monte en Top 14", lance un supporter rouge et blanc. Très vite, les supporters du BOPB annoncent la couleur. "On sera à Aguiléra, avec un stade en feu, un derby, ça ne se joue pas ça se gagne". Mais pour connaitre l'affiche du barrage, il faut attendre 23 heures et les résultats de la dernière journée de Top 14 (avant les phases finales) .

Des Bayonnais dépités

J'ai pas les mots, j'ai les boules. - Hervé, supporter de l'Aviron

Quelques heures plus tard, à Jean Dauger, c'est la douche froide. En quelques secondes, à la fin du match, le pire des scénarios se réalise. Le Stade français prend l'avantage 12 à 9, alors que quelques kilomètres plus loin, à l'autre bout du département, le coup de sifflet final signe la victoire bonifiée 41 à 25 de la Section paloise. Avec ce résultat, les Béarnais restent en Top 14, et l'Aviron doit passer par la case barrage, et affronter son voisin basque.

"J'ai pas les mots, j'ai les boules, j'espère qu'on gagnera à Aguiléra", marmonne Hervé, complètement abattu dans le stade. "C'est le pire des scénarios, c'est catastrophique, mais on ira les défoncer à Aguiléra", répète en boucle un autre supporter Ciel et blanc. "Pire on ne pouvait pas avoir… Il nous suffisait d'un match nul pour se maintenir", regrette l'un d'entre eux alors que le stade se vide dans un silence qui dénote avec l'ambiance de folie pendant plus de 70 minutes. Mais les Bayonnais restent confiants et préviennent le président du Biarritz Olympique : "Jean-Baptiste Aldigé, on arrive !"