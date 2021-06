Barrage d'accession en Top 14 : les compositions de Biarritz et Bayonne pour ce derby

Entre le Biarritz Olympique et l'Aviron Bayonnais, un objectif : un billet en Top 14

Objectif : une place en Top 14. La conserver pour l'Aviron Bayonnais, la conquérir pour le Biarritz Olympique. Bayonne et Biarritz s'affrontent ce samedi (17h30) sur la pelouse du stade Aguiléra. La fête s'annonce belle avec 5.000 supporteurs attendus au stade. Après une défaite contre Perpignan, la semaine dernière ce match est la dernière chance pour le BO de remonter. Les Rouge et blanc qui restent sur quatre victoires consécutives face à l'Aviron. Autre donnée : depuis 2018 et la mise en place de ce match d’accession, l'équipe de Pro D2 s'est toujours imposée face à la formation de Top 14 (Oyonnax puis Grenoble).

Pour ce 113e derby de l'histoire, les deux staffs alignent les équipes suivantes :

Biarritz Olympique

15- Romain LONCA

14- Gavin STARK ; 13- François VERGNAUD ; 12- Francis SAILI ; 11- Henry SPEIGHT

10- Ilian PERRAUX ; 9- Barnabé COUILLOUD

7- Tornike JALAGONIA ; 8- Steffon ARMITAGE ; 6- Dave O'CALLAGHAN

5- Johnny DYER ; 4- Johann ALIOUAT

3- Guy MILLAR ; 2- Lucas PEYRESBLANQUES ; 1- Yvan WATREMEZ

Remplaçants : 16- François DA ROS ; 17- Ushangi TCHEISHVILI ; 18- Evan OLMSTEAD ; 19- Kevin GIMENO ; 20- James HART ; 21- Gilles BOSCH ; 22- Steeve BARRY ; 23- Vakhtangi AKHOBADZE

Aviron Bayonnais

15- Gaétan GERMAIN

14- Joe RAVOUVOU ; 13- Peyo MUSCARDITZ ; 12- Malietoa HINGANO ; 11- Aymeric LUC

10- Maxime LAFAGE ; 9- Guillaume ROUET

7- Filimo TAOFIFENUA ; 8- Afa AMOSA ; 6- Jean MONRIBOT

5- Konstantin MIKAUTADZE ; 4- Mariano GALARZA

3- Sam NIXON ; 2- John ULUGIA ; 1- Ugo BONIFACE

Remplaçants : 16- Maxime DELONCA ; 17- Vincent PELO ; 18- Guillaume DUCAT ; 19- Matt LUAMANU ; 20- Hugo ZABALZA ; 21- Manuel ORDAS ; 22- Théo COSTOSSÈQUE ; 23- Luc MOUSSET

