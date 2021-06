Barrage Biarritz-Bayonne : pas de retransmission dans les bars et une fan zone à Bayonne

A trois jours d'un match historique au Pays Basque, la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques prend des mesures strictes. Dans les cafés et restaurants du littoral, elle interdit la retransmission à la télévision du match de barrage entre le Biarritz Olympique et l'Aviron Bayonnais.

Un derby oui mais à la maison ! C'est un peu le mot d'ordre de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques à trois jours du derby basque. Samedi, l'Aviron Bayonnais se déplace chez son rival du Biarritz Olympique pour un match de barrage historique. 80 minutes pour une seule place en TOP 14. Mais encore une fois, la crise sanitaire vient gâcher la fête. Si vous n'avez pas de place à Aguiléra, il sera difficile de voir le match dans un bar.

Pas de retransmission dans les bars et restaurant

Alors que le taux d'incidence est de 76 cas pour 100 000 habitants dans le département, le Préfet ne veut pas prendre de risque samedi et veut limiter les attroupements. Dans un arrêté, il interdit la retransmission du match dans les bars, les cafés, les restaurants, aussi bien à l’intérieur qu'à l’extérieur. Une décision qui concerne l'ensemble des communes de Bayonne, Anglet, Bidart, Biarritz, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye.

La Préfecture va également prendre un arrêté pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique à Biarritz et Bayonne, ce samedi 12 juin 2021 de 16 heures à 23 heures ; "De toute façon, la consommation est déjà interdite en groupe, soit à partir de deux personnes, dans le département", tient à rappeler Philippe Le Moing-Surzur, le sous-préfet de Bayonne. "On sait très bien que sur un match on est pris par l'ambiance, le plaisir de la consommation d'alcool, on ne fait plus attention aux gestes barrières. C'est une mesure de précaution", insiste le sous-préfet.

Une fan zone à Bayonne ... avec buvette.

En revanche, une fan zone sera bien organisée par la mairie de Bayonne. En tout, 2.000 supporters seront autorisés sur le parking VIP à côté du stade Jean Dauger. Et comme pour l'entrée au stade Aguiléra à Biarritz, un pass-sanitaire est indispensable. Il s'agit soit d'un test PCR de moins de 72 heures, soit d'une vaccination totale (et terminée depuis 14 jours) soit du résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19.

En revanche, contrairement à la fan zone à Biarritz une semaine plus tôt, il pourra y avoir de la consommation d'alcool. "Mais une consommation assise, où on ne bouge pas. Ce n'est certainement pas la buvette, avec tireuse, le verre à la main et tout le monde sans maque", précise le sous-préfet. Mais la préfecture précise que la consommation se fera dans un espace bien séparé de la fan zone.