Barrage Biarritz-Bayonne : une enquête judiciaire ouverte sur le non respect des mesures sanitaires

Suite à la saisine du préfet des Pyrénées-Atlantiques, le procureur de la République a ouvert une enquête sur le non respect de la jauge de spectateurs autorisés et des mesures barrières contre le Covid lors du match Biarritz-Bayonne samedi 12 juin. Elle est confiée au commissariat de Bayonne.

A peine célébrée, la fête est déjà gâchée. Le Biarritz Olympique, tout juste promu en Top 14 grâce à son succès face au voisin bayonnais samedi 12 juin au bout d'un match de légende, est dans le viseur de la justice, de l'Etat et de la Ligue Nationale de Rugby. Quelques heures après la fin de la rencontre, Eric Spitz le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fendu d'un communiqué pour annoncer qu'il saisissait le procureur de la République de Bayonne suite aux manquements constatés au stade Aguiléra sur le respect des règles sanitaires. Le parquet confirme ce lundi à France Bleu Pays Basque qu'une enquête a été ouverte et confiée à la sécurité publique.

Comment la jauge de 5.000 spectateurs a pu être dépassée ?

Selon la préfecture, les services de renseignements de la police nationale présents au stade Aguiléra ont constaté plusieurs infractions. La première concerne le non respect de la jauge de 5.000 spectateurs maximum autorisés dans une enceinte sportive ouverte depuis le mercredi 9 juin. La Ligue Nationale de Rugby (LNR) qui a délégué l'organisation de la rencontre au club biarrot, avoue son étonnement et s'interroge elle aussi. Selon nos informations, les documents officiels qui lui ont été remis par le club mentionnent la vente de 5.000 places numérotées. Or, toutes les personnes présentes au stade, comme les téléspectateurs, ont pu observer samedi que les deux tribunes du stade étaient largement garnies. Les enquêteurs vont donc devoir déterminer par quel biais un nombre beaucoup plus important de spectateurs a pu rentrer au stade malgré les contrôles de sécurité mis en place à chaque entrée comme a pu le constater France Bleu Pays Basque.

Par ailleurs, selon le préfet, les policiers ont_"constaté de la vente d’alcool à emporter au sein du stade"_en infraction avec les engagements qu'aurait pris le club lors des réunions de préparation du match avec les autorités. Sur ce point, le président du Biarritz Olympique affirme au contraire avoir eu le feu vert. "J'ai une autorisation du sous-préfet pour ouvrir les buvettes, a déclaré Jean-Baptiste Aldigé à BFM, comme il avait autorisé l’ouverture des buvettes dans la fan-zone de Bayonne." Sur ce dernier point, le journaliste de France Bleu Pays Basque présent samedi dans cette fan-zone a pu constater qu'aucune vente d'alcool n'était organisée. Là encore, les enquêteurs auront à vérifier la véracité des dites autorisations.

La gravité des sanctions suspendue à l'enquête

Toujours selon Eric Spitz, "les contrôles du pass sanitaire n’ont pas été systématiquement réalisés par le club à la fin des entrées dans le stade." Plusieurs points de contrôles étaient installés aux différents accès de la Plaine des Sports, aux abords du stade. Des agents d'une société de sécurité privée avaient la charge de réaliser les contrôles de billet, à l'aide d'un système de scan, et des pass sanitaires ou des attestations de test négatif au Covid de moins de 72 heures. "Enfin, la fin du match a donné lieu à un envahissement du terrain, qui plus est, sans aucun respect des gestes barrière" termine le préfet. oint dimanche par France Bleu Pays Basque, Eric Spitz a expliqué _"_que le nombre de stadiers qu'on avait demandé n'a pas été suivi d'effets."

