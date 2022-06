Barrage d'accession - Top 14 : "Je ne me prépare pas à finir aux tirs au but" confie l'arbitre Thomas Charabas

Le barrage d'accession oppose ce dimanche 12 juin les Landais du Stade Montois Rugby aux Catalans de l'USA Perpignan. Qui évoluera en Top 14 et qui jouera en Pro D2 ? Réponse à partir de 17h45 sur la pelouse du stade André et Guy Boniface. Dans cette rencontre, il y a un Basque que les spectateurs vont scruter, c'est l'arbitre, Thomas Charabas. Celui qui est aussi médecin urgentiste à l'hôpital de Bayonne évoque ce choc et sa manière de l'aborder.

France Bleu Pays Basque : Avant d'arbitre une rencontre avec un tel enjeu, y a-t-il forcément une quelconque pression ?t

Thomas Charabas : J'ai arrêté de me demander si c'était le match le plus important de ma carrière. L'an dernier, j'ai eu la chance de faire un barrage de Top 14 entre le Racing et le Stade Français, j'ai déjà été arbitre de touche sur une finale de Top 14, j'ai du mal à hiérarchiser ces matches. Du mal à me dire : "c'est l'aboutissement de ma carrière ou le plus grand que j'ai arbitré jusqu'à présent". Globalement, je pense que je ne vais pas changer ma façon de me préparer. Ce serait une erreur, même si je sais que la prestation du corps arbitral sera très attendue et très regardée. Plus que lors d'autres matches dans l'année, évidemment. En tant qu'arbitre, il faut éviter de se mettre en tête ce genre de raisonnement : combien la Région Nouvelle Aquitaine mettrait en cas de montée de Mont-de-Marsan, est-ce que le Pays catalan serait déçu en cas de descente, etc. On se doit d'être justes et impartiaux. De faire un maximum pour en tout cas. Après, le poids de la décision, on en a conscience, clairement. Mais pour prendre une décision, il faudra qu'on soit vraiment carré sur le choix, la faute, qu'on n'ait pas le moindre doute sur une décision qui aurait un impact direct ou indirect sur le reste de la rencontre.

Est-ce le premier access-match ?

J'ai eu la chance de faire deux fois la touche sur les barrages d'accession. Évidemment pas le derby Bayonne-Biarritz, ça je n'y mettrais jamais un pied. C'est beaucoup trop compliqué en termes de relations avec mes amis. Mais j'ai fait la touche sur les deux derniers barrages, avant, et ce sont assurément des matchs sur lesquels on est complètement dans l'inconnu. Le premier notamment, Grenoble-Oyonnax (remporté par Grenoble, alors en Pro D2, 47-22). On pensait Oyo au-dessus et Grenoble nous a très rapidement montré l'inverse, en une dizaine de minutes à peine. Je ne me prépare pas à me dire "on va finir aux tirs au but". Ce sont des matches très difficiles à appréhender.

Est-ce que la préparation change pour ce type de rencontre ?

Tout au long de la saison, on a des process, des réunions techniques ensemble, en équipe, afin d'être le plus cohérent possible, même si je sais que parfois les joueurs, les entraineurs, les spectateurs nous trouvent incohérents. C'est lié aux règles du rugby qui sont complexes et à l'interprétation que ça demande. Souvent, on essaie de regarder les matches précédents des équipes. On prend du temps, on essaie de s'en dégager un maximum parce que c'est important de savoir comment joue les équipes. Et en même temps, ce n'est pas non plus fondamental pour moi, parce que d'un match à l'autre, beaucoup de choses peuvent changer, tout dépend aussi de l'équilibre des forces en présences. Par exemple, je n'ai pas regardé la finale de Pro D2 parce que, pour moi, elle n'a pas de sens pour préparer ce barrage d'accession. Je ne vais pas considérer que Mont-de-Marsan a montré toutes ses cartes sur cette finale. Regarder des matchs, oui, pour éventuellement détecter des choses particulières, mais se dire que "parce qu'ils ont fait ça dans un match, ils le feront tous les autres, non. On essaye de faire ça de manière équilibrée. Et après, avec les collègues, on échange sur des points techniques qu'on a pu repérer. Pour savoir, en fonction des différentes situations, comme agir en lien avec les juges de touche, avec l'arbitre vidéo, etc.

Arbitrer un match aussi important, ça doit quand même être à part, même quand on officie le sifflet à la bouche...

L'arbitrage, même si les spectateurs et supporteurs autours ont du mal à l'appréhender, ça se rapproche de ce que vivent les joueurs. Les joueurs font des saisons pour jouer des phases finales. Alors attention, ce n'est pas parce que quand on est joueur, on ne fait pas de phases finales que la saison est complètement ratée, et c'est la même chose quand on est arbitre. Mais effectivement, c'est toujours un plus. Ça fait partie de ces matches pour lesquels on a envie d'être au milieu, pour décider, pour gérer ces moments. Mais la pression qu'a Perpignan pour éviter de descendre ou la pression à Mont-de-Marsan qu'a pour monter, ce n'est pas celle qu'on a, en tant qu'arbitre. Notre objectif, c'est que s'ils ont la pression sur leurs pompes, elle ne soit pas sur les nôtres. Et s'ils essaient de nous la mettre, on va essayer d'embrayer pour leur renvoyer.