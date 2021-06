Barrage d'accession ─ Top 14 : "L'enjeu de ce derby dépasse l'historique des derniers", pour Peyo Muscarditz

"Le destin a bien fait les choses pour entretenir cette passion locale." Les mots de Yannick Bru, le manager de l'Aviron Bayonnais en conférence de presse au moment d'évoquer le barrage à venir, samedi. L'Aviron Bayonnais se déplace à Aguiléra pour y affronter le Biarritz Olympique (17h30). Malheur au vaincu qui évoluera la saison prochaine en deuxième division.

Ce jeudi, les Ciel et blanc foulaient pour la dernière fois la pelouse de Jean Dauger, avant que la pelouse de l'enceinte ne soit scalpée pour entretien. Une dernière séance durant laquelle, les enceintes du stade crachaient très fort une bande son de chant de supporteurs. Car, pour la première fois de la saison, 5.000 supporteurs seront au stade. "Ça nous a permis de travailler avec un peu de pression et de se mettre dans les conditions hostiles de ce week-end, explique le capitaine bayonnais Jean Monribot. Histoire de mettre l'accent pour que les annonces soient claires, que l'on fasse attention entre joueurs, même avec le staff. Puis certains joueurs, avec le bruit, vont facilement se mettre un peu de pression."

Manière de mettre toutes les cartes de leur côté. Parler technique, tactique d'abord, et dans un second temps évoquer l'histoire et la passion autour de ce derby, explique le manager Yannick Bru. Pour un match déjà pas comme les autres, d'habitude. Encore plus celui-ci, avec la menace pour l'Aviron de descendre en Pro D2. "Il ne faut pas se tromper. Ce serait une erreur d'aborder ce match sur le plan de l'émotion. On a un niveau individuel et collectif à afficher, à entretenir. Il faut que l'on soit prêt avant tout en tant que joueur de rugby. Je sens que le groupe est très concerné depuis le début. Le fait que l'on se soit fixé cette échéance, que l'on était programmé pour travailler jusqu'au 12 juin, fait que tout était très clair dans la tête des joueurs. On est déterminés, on a préparé ce rendez-vous de manière très professionnelle, et on est centré sur ce que l'on a envie qu'il se passe."

Peyo Muscarditz, le trois-quart centre, est lui aussi conscient des enjeux. "Il y a une place en Top 14 à obtenir au bout. C'est pourquoi on s'est engagé avec Bayonne, depuis trois ans, avec cet objectif de monter et de maintenir le club sur du long terme. Cette treizième place, on aurait aimé l'éviter. Là, tout se joue sur un match. En plus, c'est le derby, donc ça ajoute encore d'autres, de pression, d'imagination aussi. Mais c'est important, mais comme l'a dit Jean (Monribot), on ne se rendra compte de l'importance de ce match qu'après, mais c'est exceptionnel à vivre."

► Avant-match dès 16 heures sur France Bleu Pays Basque