Barrage de Top 14 : ce qu'il faut savoir sur Brive, l'adversaire du FCG

Les Brivistes (en blanc) ont perdu la finale de Pro D2 la semaine dernière contre Bayonne... et jouent donc le barrage contre le FCG, avant-dernier de TOP 14..

Brive-la-Gaillarde, France

Il y a un an, Brive quittait le Top 14, mais s'est tout de suite mis en tête d'y retourner. Et le club corrézien a gardé cet objectif en tête toute la saison, même si l'effectif du CA Brive Corrèze Limousin a en grande partie changé. Il y a d'abord un nouveau manager, Jeremy Davidson, et aussi : un groupe rajeuni. Cette saison, cette équipe est progressivement montée en puissance, pour finalement boucler la saison régulière à la première place du championnat de Pro D2 !

Deuxième attaque et deuxième défense

Brive compte la deuxième attaque (en nombre d'essais marqués) et la deuxième défense (en nombre total de points concédés) du championnat de Pro D2 ! C'est bien la preuve que, malgré les changements dans le groupe, Brive reste une équipe solide, dense. À l'image du jeune pilier international Demba Bamba. Blessé, il ne sera pas présent dimahce pour le match de barrage... et c'est une bonne nouvelle pour Grenoble !

Presque champions de Pro D2

Cette saison, Brive a remporté les 16 matchs disputés dans son stade Amédée Domenech, l'enceinte du CAB. Le stade de 14.000 places sera d'ailleurs rempli pour ce barrage. Un barrage que les Brivistes auraient bien aimé éviter. Programmés pour monter, ils étaient encore en tête au score à une minute de la fin de de la finale de Pro D2, la semaine dernière, avant de se faire coiffer au poteau par les Bayonnais. Gageons que cette terrible désillusion doit encore trotter dans les tête corréziennes et jouera sans doute lors du match contre les Grenoblois du FCG ce dimanche...

