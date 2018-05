On s'attendait à une confrontation tendue entre deux équipes qui jouent aussi leur suprématie dans l'ex Midi-Pyrénées, mais finalement les Tarnais ont pris les rennes du match et ne les ont jamais lâché.

Toulouse, France

19000 supporters dans un stade Ernest Wallon plein comme un oeuf. La fête promettait d'être belle et les deux camps prédisaient un match tendu. Les Castrais qui n'ont pas obtenu le sésame se sont repliés dans leur stade Pierre Fabre où ils étaient 2000.

Castres remporte la première mi-temps...

Mais le suspens n'a duré que 20 minutes. Très vite, le Castres olympique a pris l'avantage. Dans une entame brouillonne de part et d'autre, ce sont les Bleu et Blanc qui affichent le plus de détermination et une défense de fer. Un essai inscrit par Armand Batlle, deux pénalités de Rory Kockott et le CO vire en tête à la mi-temps 13 à 6.

Les supporters du C.O concentrés au stade Pierre Fabre. #STCOpic.twitter.com/SEYAD3SUZw — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) May 19, 2018

... Et le CO met les barbelés pour assurer la victoire.

Le début de 2e mi-temps vire au cauchemar pour les Rouge et noir. Batlle encore lui marque un deuxième essai pour Castres. 23 à 6, Toulouse semble au fond du trou. Mais le coaching d'Ugo Mola fait du bien : l'entrée de Pointud et Aldegheri apporte de la percussion et la riposte arrive à la 59e minute : le pilier italien inscrit le premier essai toulousain. 23/11. Mais dans la même action de jeu, le talonneur castrais Jody Jenneker coupable d'un mauvais geste sur Maxime Médard prend un carton rouge. Castres se retrouve à 14 contre 15. Dans les travées d'Ernest Wallon, le peuple rouge et noir se remet à y croire. C'était sans compter sur l'expérience et la défense de fer des Tarnais qui ont tenu le score malgré leur infériorité numérique. Score final 23 à 11.

Le Castres Olympique, vainqueur logique de ce barrage, affrontera le Racing 92 samedi prochain à Lyon en demi finale du Top 14.