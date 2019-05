Barrage Top 14 Brive - Grenoble : Gaëtan Germain revient dans son jardin

Brive-la-Gaillarde, France

C'est une histoire dans l'Histoire. Ainsi en a décidé le destin et un joueur devrait vivre un moment bien particulier à l'occasion du match de barrage entre Brive et Grenoble, ce dimanche, à l'issue duquel on saura quelle équipe jouera en Top 14 la saison prochaine. Car après cinq saisons au CAB et la relégation en Pro D2, Gaëtan Germain a rejoint Grenoble cette année. Ce dimanche, sa mission sera d'aider le FCG à se maintenir contre un club qu'il a dans le coeur.

Gaëtan Germain revient sur un terrain qu'il connaît extrêmement bien. Mais, pour ne pas en rajouter, il a dès lundi repoussé l'idée d'en parler publiquement, nous a-t-il fait savoir, expliquant vouloir rester tranquille. Lui qui, tant de fois, a permis à Brive de gagner des matchs, parfois à couteaux tirés et au delà de la sirène, en concrétisant le gros travail de son paquet d'avants à l'époque où le CAB était moins joueur qu'aujourd'hui.

Trois fois meilleur réalisateur du Top 14 avec le CA Brive

Car c'est surtout, même si ce n'est évidemment pas sa seule qualité, par la précision et la fiabilité de ses tirs face aux perches que cet ancien footballeur jusqu'à l'âge de 17 ans est entré dans le coeur des supporters. Véritable canonnier, il finit meilleur réalisateur du Top 14 en 2014 dès sa première saison à Brive. Même chose en 2016, puis en 2017 au cours de laquelle il signe son record personnel de 324 points (près de 85% de réussite cette année là). Moins en vue la saison passée, en raison de douleurs dorsales, il hésite avant de quitter le CAB et Brive où il se sent bien. L'homme aux 512 coups de pieds réussis avec Brive sera forcément ému à l'heure de retrouver le Stadium. Et pourtant, c'est bien Grenoble qu'il essayera de maintenir dans l'élite face à son ancien club.