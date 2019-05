Barrage Top 14 - Brive : la pression (re)monte, des places toujours disponibles

Brive-la-Gaillarde, France

Et si la météo était un baromètre de ce qui allait se passer ce week-end ? Avec la hausse de la pression atmosphérique, le grand beau temps est de retour en Limousin. Du côté de Brive, c'est la pression liée au match de barrage du CAB face à Grenoble ce dimanche qui est en hausse vertigineuse.

Car le CA Brive n'est plus qu'à quelques heures d'écrire une nouvelle page de son Histoire. Battu en finale de Pro D2 le week-end dernier par Bayonne à Pau, le CAB reçoit le FCG, avant-dernier de Top 14, pour un match de barrage à l'issue duquel on saura qui jouera dans l'élite la saison prochaine. Les Brivistes seront-ils remis de leur grosse déception après avoir perdu la finale à la dernière seconde ? " Les entraîneurs ont fait ce qu'il fallait " estime Claude, présent tous les jours à l'entraînement.

"On est là pour les soutenir vers la gagne"

Derrière la main courante du Stadium et en laissant traîner l'oreille en ville, cette rencontre occupe de nombreuses discussions chez les fans. " Il s'agit que tout le monde s'implique et que tout le monde soit là pour les accompagner " reprend le retraité, casquette verte au nom d'un partenaire du CAB vissée sur la tête. " Les supporters, on est là pour les soutenir vers la gagne ". Comme lui, ils seront des milliers dans les travées du Stadium, nombreux à avoir répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée en début de semaine par l'état major sportif du club et son directeur général.

Ce dimanche, plus de 12.000 personnes sont attendues. Ce vendredi soir, il restait environ 300 places assises disponibles, et des places debout. La billetterie est ouverte en ligne et aux guichets du club ce samedi. Pour ce match de barrage, France Bleu Limousin sera en direct de 11 à 13h puis de 14h à 17h30.