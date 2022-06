Barrage Top 14 : du classique au Stade Toulousain pour affronter La Rochelle

Le Stade Toulousain reçoit La Rochelle ce samedi pour une place en demi-finale du Top 14. Un choc entre les deux derniers champions d'Europe qui s'étaient aussi affrontés pour le bouclier de Brennus en finale l'an passé. Pour ce match à guichets fermés samedi à Ernest-Wallon, le staff rouge et noir aligne une équipe type. Hormis l'absence de Charlie Faumuina (suspendu).

Mola : « Ils m'étonnent"

Le Stade Toulousain a pu préparer dans de bonnes conditions ce rendez-vous avec une victoire tranquille contre Biarritz la semaine passée qui sonnait comme une répétition après une coupure forcée due à la finale européenne. "Les trois semaines que l'on vient de vivre, ils m'ont surpris. Au moment où tu te dis que la saison est longue, que les internationaux ont beaucoup joué... Ils m'ont battu tous leurs records, physiques, de vitesse, de haute intensité, etc. Là ils m'étonnent. Maintenant, il faut être capable de retranscrire cette capacité physique au jeu collectif. Ils m'ont souvent étonné, ce sera peut-être une fois de plus. Déjà, s'ils jouent au niveau de la qualité de leur rugby, on sera toujours une équipe difficile à battre mais ça ne veut pas dire qu'on aura gagné", explique le manager Ugo Mola.

Le Stade Toulousain reste sur six victoires de rang face aux Rochelais mais pas question d'évoquer cette statistique avec l'ouvreur Romain Ntamack. Et encore moins les deux finales gagnées contre les Maritimes l'an dernier :"On n'y pense plus. C'est bien loin derrière nous. C'est une nouvelle histoire, une nouvelle saison. On serait plutôt bêtes de repenser et de se servir de ces deux matches pour se motiver. Aucun joueur ne l'a évoqué cette semaine. On s'est vraiment concentrés sur nous et sur ce qu'on a à faire."

La compo

Voici le composition, très classique pour le match contre le Stade Rochelais : Baille, Mauvaka, Aldegheri devant, les frères Arnold en deuxième ligne, la triplette Cros, Jelonch, Elstadt en troisième ligne. Dupont et Ntamack à la charnière, Lebel et Mallia aux ailes, Ahki et Fouyssac au centre, Ramos à l'arrière.