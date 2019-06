Barrage Top 14 / Pro D2 - Brive : "C'est comme pour le bac, on est au rattrapage" contre Grenoble

Brive-la-Gaillarde, France

Ce sera, quoiqu'il arrive, le 33e et dernier match de la saison pour le CAB ce dimanche. Ca passe ou ça rate. Il n'y a pas d'autre issue pour Brive qui, une semaine après sa défaite en finale de Pro D2 et une première occasion ratée de remonter en Top 14, tire sa deuxième et dernière cartouche. C'est contre Grenoble, qui a fini avant-dernier du Top 14, que le CAB joue un match de barrage à l'issue duquel on saura qui jouera dans l'élite la saison prochaine.

" C'est comme pour le bac " image Thomas Acquier, " on l'a loupé de peu contre Bayonne, on est au rattrapage contre Grenoble. Le titre de champion, on ne l'aura plus jamais. C'est très dur, ça prend aux tripes quand je le dis. Mais, on a _la chance de pouvoir aller chercher quelque chose pour vivre une grande saison l'année prochaine_. On veut qu'elle soit en Top 14 ". Pour passer dans la classe du dessus, le CAB a donc un grand oral à passer, sans filet de secours. Dans un lieu tout sauf neutre, où Brive a ses habitudes et est en confiance. Ses seize devoirs sur table cette saison l'attestent : seize matchs, autant de victoires, qui font du CAB le seul élève de Pro D2 invaincu à domicile.

"Il ne faudra pas avoir de regrets, point"

Brive est d'ailleurs un bachelier remonté, qui a failli dans les derniers instants de sa finale la semaine dernière. Après, pourtant, avoir été major de promo à l'issue de la phase régulière. " Il faudra se jeter pleinement dedans " reprend le talonneur, remplaçant contre dimanche. " Il ne faudra pas avoir de regrets, point. La finale perdue contre Bayonne nous laisse énormément de regrets, on ne le supporte pas. A nous de nous mettre dans des dispositions pour tout y mettre et tout lâcher. " Avec la colère comme levier, le CAB veut donc réciter sa leçon devant ses proches et ses amis. Le tout dans un amphi nommé Stadium, il promet d'être bouillant.

"J'ai gagné tellement de matchs en étant moins fort que l'adversaire..."

Mais attention à l'examinateur, Grenoble, car les apparences peuvent être trompeuses. Le FCG, remonté en Top 14 cette saison, n'est pas très fringuant avec seulement cinq victoires en 26 matchs. Il est même carrément moribond à l'extérieur puisqu'il est le seul club de l'élite à n'avoir signé aucun succès pour un bien maigre match nul. Reste que son niveau est a priori meilleur que celui de l'élève CAB. " Grenoble a joué dans un championnat où il y a une autre intensité, Grenoble a des joueurs de grande qualité " rappelle Jean-Baptiste Péjoine, l'entraîneur des lignes arrières du CAB, en forme de mise en garde, " mais _le match se joue chez nous et cela est primordial_, il faut se le mettre en tête ". Oui, mais... le FCG est aussi mieux documenté. Dans la posture de Brive, il y a un an, Grenoble avait eu son bac au rattrapage contre Oyonnax. " J'ai gagné tellement de matchs au Stadium, tout en étant mois fort que l'adversaire, que je sais que c'est possible " rétorque l'ex demi-de-mêlée, recordman de matchs joués avec Brive. " Nous prétendons au Top 14 " conclut Jérémy Davidson, le manager. " Si on ne peut pas battre Grenoble à la maison, on n'a rien à faire en Top 14 ".

Emission spéciale sur France Bleu Limousin

Pour accompagner ce dernier match de la saison du CA Brive, France Bleu Limousin est en émission spéciale ce dimanche. Rendez-vous de 11h à 13h au café de Paris autour de Christophe Besson, puis de 14h à 17h30 au Stadium autour de Nicolas Blanzat, Jérôme Ostermann et Bruno Marty, consultant rugby de France Bleu Limousin. Le coup d'envoi du match sera donné à 15h15.