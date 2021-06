Le manager du Stade Français, Gonzalo Quesada, évoquait à l'issue de la victoire de son équipe à Bayonne le barrage d'accession entre Bayonne et Biarritz.

Barrage Top 14/Pro D2 – Gonzalo Quesada : "Ça va être énorme ce derby à Aguiléra" entre Biarritz et Bayonne

Il avait le sourire samedi soir à Jean Dauger. Gonzalo Quesada, le manager du Stade Français Paris, vainqueur de l'Aviron Bayonnais (9-12). La joie de décrocher une qualification pour les phases finales, mais aussi celle de voir Bayonne affronter le Biarritz Olympique, club qu'il en entrainé lors de la saison 2017-2018, en barrage d'accession ce samedi au stade Aguiléra.

"J'aimerais que toute la presse locale nous envoie une boîte de chocolats pour nous remercier parce que vous allez parler toute la semaine de ce derby. Vous allez avoir des articles croustillants [...] Quant à moi, j'attends, je suis très heureux de ne pas être impliqué sur ce match avec à enjeu énorme. Depuis un mois, on se disait que ça pouvait arriver, mais il fallait tellement de choses. Donc oui, ça va être énorme. Un derby, à Aguiléra. Je pense qu'on pourra le regarder. Je suis content, de juste le regarder à la télé. Mais de la même façon que j'ai dis chapeau aux Bayonnais, j'en profite pour féliciter Biarritz. J'avoue, j'ai suivi le BO toute la saison parce que forcément, on a gardé des liens, surtout avec le staff et parce que beaucoup des joueurs ont changé. Franchement, la saison du Biarritz Olympique est formidable. Ça va faire un derby exceptionnel."

Le Biarritz Olympique accueillera l'Aviron Bayonnais, ce samedi à 17h30 à Aguiléra. Pour l'occasion et au regard des mesures anti-covid, qui vont évoluer pour entrer dans la deuxième phase du déconfinement, ce "derby de la décennie" pourra se disputer devant 5.000 supporteurs.