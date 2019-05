Barrage Top 14 - Pro D2 : tout savoir sur la billetterie pour Brive - Grenoble

On connaît les modalités de la billetterie pour le match de barrage entre Brive et Grenoble, dimanche, qui déterminera l'équipe qui jouera en Top 14 l'an prochain. Les guichets ouvrent ce mardi, les abonnés sont prioritaires pour conserver leur place.

Brive-la-Gaillarde, France

Brive aura une deuxième et dernière opportunité. Battu en finale de Pro D2 par Bayonne, le CAB abattra son ultime carte ce dimanche au Stadium lors du barrage contre Grenoble, 13e du Top 14. On saura alors qui jouera dans l'élite l'an prochain.

Ouverture pour tout le monde ce mardi

La billetterie pour ce match de barrage ouvre ce mardi matin à 9h sur internet et aux guichets du club au Stadium pour tout le monde.

S'ils veulent conserver leur place habituelle, les abonnés ont jusqu'à ce mercredi 19h pour le faire. Au delà, leurs sièges seront mis en vente pour le grand public. Les tarifs sont inchangés par rapport à ceux de la saison régulière et vont de 10 à 50€. Mardi et mercredi, les guichets au club sont ouverts en continu de 9h à 19h. Jeudi et vendredi, les horaires seront 9h-12h et 14h-18h.