Barrage Top14/Pro D2 : quelle répartition pour les 5.000 spectateurs du Biarritz-Bayonne ?

Ils seront 5.000 supporteurs à Aguiléra pour le match d'accession entre Biarritz et Bayonne, ce samedi à 17h30. 4.162 places pour Biarritz, 734 pour Bayonne.

A l’occasion du match d’accession entre le Biarritz Olympique et l’Aviron Bayonnais, 5.000 supporteurs auront la chance de pouvoir aller à Aguiléra, théâtre ce samedi de ce derby ô combien crucial (17h30) entre le finaliste malheureux de Pro D2 et le 13e et barragiste de Top 14. Concrètement, 4.162 places sont destinées au BO, 734 à l’Aviron. Les places restantes, 104, sont allouées à la Ligue Nationale de Rugby.

A Biarritz, la vente des places est réservée aux abonnés du club (deux places maximum par personne). Cela débutera dès mardi, aux guichets de la tribune Blanco, de 8 h 30 à 13 heures, et de 14 heures à 17 h 30. Mardi 8 et mercredi 9 juin. Dans l'éventualité où il resterait des places, elles seraient mises en vente au grand public, via un tirage au sort après inscription, à l'image de ce qui avait été fait pour la réception de Grenoble, en barrage de Pro D2.

Côté Bayonnais, 434 places seront en vente, soit 15% du quota disponible pour ce derby. Des tickets disponibles sur internet, via la billetterie en ligne, aux abonnés et aux associations de supporteurs. Les 300 autres places seront réservées aux partenaires du club, explique l'Aviron.

Pour les supporteurs des deux clubs, chez les Rouge et blanc comme les Ciel et blanc, une même obligation : soit un justificatif de vaccination (complètes, avec les deux injections), soit la un test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant le rencontre, samedi après-midi.

Quant aux animations, loin d'Aguiléra, la Ville de Bayonne assure "travailler avec les services de l'Etat à la mise en place d'une fan-zone dans l'enceinte du stade Jean Dauger". D'ici là et depuis lundi, l'hôtel de ville et le Pont Saint-Esprit sont illuminés des couleurs de l'Aviron Bayonnais.