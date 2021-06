Barrage Top14/ProD2 : "l'excitation est au max", avant ce Biarritz - Bayonne fratricide

Le Biarritz Olympique, finaliste malheureux de Pro D2, et l'Aviron Bayonnais, 13e du classement de Top 14, s'affrontent samedi 12 juin (17h30) en barrage pour une place en Top 14 chez le premier nommé. Un choc fratricide qui s'annonce comme l'un des plus dramatiques de l'histoire des derbys basques.

Le scénario était rêvé par les uns autant que redouté par les autres. A Biarritz, comme à Bayonne, on aurait préféré ne pas en passer par là. Mais l'histoire en a voulu ainsi ce samedi 5 juin. Le Biarritz Olympique n'a pas fait le poids en finale de Pro D2 face à Perpignan (33-14). L'Aviron Bayonnais a cédé face à un Stade Français beaucoup plus fort et vu Pau lui passer devant au classement dans les ultimes minutes de la dernière journée de Top 14. Résultat : un derby basque samedi 12 juin à Biarritz pour un barrage synonyme de maintien ou de montée en Top 14. Un match entre frères ennemis pour une seule place dans l'élite. Un duel fratricide !

"Tu le gagnes, tu vas pouvoir sortir cet été"

Après la victoire du Stade Français samedi soir chez les Bayonnais (9-12), Gonzalo Quesada, le manager parisien plaisantait face à la presse qui, pour une partie, parlait déjà depuis quelque temps de l'éventualité de cette rencontre : "J'aimerai que toute la presse locale nous envoie une boîte de chocolat pour nous remercier". Mais aussitôt, l'ancien patron sportif du Biarritz Olympique ajoute : "Je suis très heureux de ne pas être impliqué sur ce match parce qu'il va être d'un enjeu énorme."

Celui-ci sera en effet plus qu'un derby traditionnel. L'issue de ce duel fratricide qui décidera de la hiérarchie du rugby basque, pour au moins une saison de plus, aura des conséquences énormes. Sportives, mais aussi économiques. Et que dire de l'impact psychologique. "Tu le gagnes, tu vas pouvoir sortir cet été, mais si tu le perds... je n'ai même pas envie d'en parler", résume Jean Monribot, expérimenté 3e ligne bayonnais.

Malgré ou en raison de l'enjeu, les Bayonnais se sont projetés dans ce match dès la fin de la rencontre face au Stade Français samedi, sans prendre le temps de digérer la défaite. Et pour le manager Yannick Bru, ses hommes ont les cartes en main pour remporter ce match à part.

