Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais assomme Dijon pour sortir de la zone rouge (79-54)

Face à Dijon l'Élan Béarnais a décroché ce mardi soir une victoire aussi inattendue que précieuse ! Devant de douze points après dix minutes, de 18 à la pause, puis de 28 points à la fin du 3e quart-temps, les basketteurs palois s'imposent finalement 79-54 face au dauphin de Monaco dans ce championnat. Il faut remonter à octobre 2016 pour retrouver trace d'une prestation offensive si pauvre de la JDA. Belle opération qui fait gagner deux places au classement à l'Élan Béarnais qui remonte à la 15e place avant de se déplacer à Cholet (11e) ce dimanche soir.

Eric Bartecheky : "On ne pensait pas pouvoir sortir un match aussi abouti que ça"

Le coach de l'Élan Béarnais a salué l'implication, le sérieux et la générosité de ses joueurs après ce succès : "C'était une belle prestation, un jeu propre, et même plaisant à voir. Défensivement, on tient notre match référence avec 54 points encaissés. On a trouvé pas mal d'ingrédients qu'on n'avait pas sur notre dernier match au Mans, ou même sur d'autres victoires cette saison : l'intensité défensive, la solidarité, l'intelligence de jeu, le contrôle du tempo, le partage du ballon... On connaît la qualité de l'équipe en face, on ne pensait pas pouvoir sortir un match aussi abouti, mais bon, tant mieux ! J'ai senti qu'on le prenait par le bon bout, des choses se sont mises en place petit à petit, et on a tenu les 40 minutes. Je ne sais pas si on peut parler d'un net progrès, mais il va falloir que ça se confirme pour la suite, c'est la direction vers laquelle on doit aller".

Petr Cornelie : "On a réussi à ne pas avoir de passage à vide"

L'intérieur de l'Élan Béarnais savoure cette victoire et une soirée au presque parfait : "Pour moi c'est un match référence, surtout sur la prestation défensive. Quand on voit que quand on fait une erreur il y a un coéquipier pour rattraper, qu'on s'entraide, et que ça paye aussi en attaque parce que les shoots rentrent, c'est génial, ça déroule et c'est ce qu'on voudrait tous les jours ! Je m'attendais sincèrement à ce que Dijon recolle un peu, à 10 ou 15 points, mais ça ne s'est pas fait. On a réussi à rester concentré et à ne pas vraiment avoir de passage à vide, c'est le gros point positif : on a continué de défendre sur l'ensemble du match, même quand c'était plus compliqué en attaque ou autre, on a réussi à faire les stops et à ne jamais être vraiment inquiété, c'est parfait ! Si on défend comme ça, qu'on garde cette cohésion sur ce dernier mois où on va enchaîner pas mal de matchs, on peut embêter beaucoup d'équipes, et gagner beaucoup de matchs".