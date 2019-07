Bastareaud et le RCT, c'est fini !

Toulon, France

L'histoire d'amour aura duré 8 ans. "Mathieu Bastareaud et le Rugby Club Toulonnais ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme au contrat les liant pour cette saison 2019-2020" peut-on lire sur le site du RCT. L'information que France Bleu Provence vous révélait la semaine dernière a été confirmée ce mardi par le Rugby Club Toulonnais. Le RCT évoque le nouveau challenge que souhaite relever Mathieu Bastareaud avant de rejoindre la Major League Rugby et l’équipe de New York à la fin de l'année. "Conformément aux engagements pris vis à vis de son ancien capitaine, le club a décidé d’accepter sa demande de libération de contrat" poursuit le club.

quel nouveau challenge ?

Mais avant de s'envoler pour les Etats-Unis, et privé d'une sélection en Equipe de France, "Basta" dispose encore de quelques mois devant lui. Plusieurs pistes s'offrent à lui, comme celle de Montpellier. Mais rien ne serait signé pour le moment, selon un proche du dossier. Contacté par France Bleu Provence, l'agent du joueur n'a pas donné suite.

Dans son communiqué en tout cas, le Rugby Club Toulonnais "remercie Mathieu Bastareaud pour ses huit saisons consécutives passées au bord de la rade, pour son investissement et son respect de l’institution. Le Président Mourad Boudjellal et toutes les équipes du RCT lui souhaitent un très bel avenir et ouvre évidemment les portes à un retour dès la saison 2020-2021. Ce mardi en fin d’après-midi, un message vidéo de Mathieu Bastareaud à destination des supporters Toulonnais sera diffusé sur le site rctoulon.com et sur les réseaux sociaux".