Bayonne à Pau, ou quand l'Aviron retrouve le Hameau pour la première fois depuis la finale d'accession en 2019

L'heure des retrouvailles. L'Aviron Bayonnais se déplace ce vendredi à Pau, en ouverture de la 21e journée de Top 14 pour y affronter la Section Paloise. Les Ciel et blanc, douzièmes comptent sept points d'avance sur leurs concurrents. Autant dire que ce match va compter dans la course au maintien. Parmi les histoires de ce match : les Bayonnais vont retrouver pour la première fois le Hameau, scène de la finale d'accession en Top 14, disputée le 26 mai 2019 et remportée contre Brive, après la sirène et une pénalité pleine de sang froid de Martin Bustos Moyano (19-21).

Un retour d'autant plus marquant pour Joël Rey, l'entraineur des avants bayonnais qui a fait toute sa carrière de joueur dans le Béarn. "La dernière fois que j'y étais, c'était top. C'était vraiment super. Le destin a voulu que la dernière fois ça a aussi été extrêmement dur, très serré, et le destin a fait qu'on est arrivé là, à remporter ce match, cette finale, même si on n'était pas les meilleurs. Mais on y est arrivé [...] Je ne pensais pas que ça serait un match hyper important comme ça. Je ne veux pas dire que j'ai eu un enthousiasme débordant pour aller au Hameau, mais c'est un terrain qui m'a souvent réussi. J'espère que, ça me réussira encore une fois."

