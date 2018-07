Le calendrier de la saison 2 018 - 2 019 de Pro D2 vient d' être dévoilé par la LNR ce jeudi. L' Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique débuteront à domicile le week-end des 17/18 et 19 Août. Bayonne face à Brive, relégué du Top 14 et Biarritz contre Nevers, révélation de la saison dernière .

Pays Basque, France

Les deux équipes basques n'auront pas vraiment le loisir de musarder. Deux réceptions consécutives pour l' Aviron: Brive donc relégué du Top 14 en ouverture le 18 Août et dans la foulée Mont-de-Marsan, des Montois habitués des phases finales. Entame à ne pas galvauder non plus pour le Biarritz Olympique avec la réception de Nevers, révélation de la saison dernière, puis déplacement à Montauban autre valeur sûre de ce marathon qu'est le championnat de Pro D2.

Juste de quoi donner le ton avant le premier derby de la saison fin septembre lors de la 6ème journée à Aguilera. Derby retour début Avril à Jean Dauger. Il restera alors 4 journées dans la saison régulière et cette rencontre pourrait être déterminante si les deux clubs respectent leur feuille de route.

Objectif : phases finales

Les deux clubs partagent le même objectif : être dans les six premiers et disputer les phases finales après une saison 2 017 - 2 018 marquée par une nouvelle tentative de rapprochement et de création d' un club Pays Basque, marqué aussi par une performance sportive plus que moyenne des Bayonnais et une situation en coulisses à Biarritz aussi dramatique que pitoyable.

