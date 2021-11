Rugby : le conseil d'administration de l'AS Bayonne déclare forfait pour la saison en Elite 1 Féminine

Clap de fin pour les Neskak. Alors qu'elles avaient lancé un cri d'alerte pour protester contre leurs conditions d'entraînement il y a quelques semaines, le conseil d'administration a décidé de leur répondre en déclarant purement et simplement forfait pour le reste de la saison.

Une décision prise lundi soir

Les filles de l'ASB et le staff, qui dénonçaient un manque de moyen pour pouvoir rivaliser avec les autres formations d'Elite 1 et craignant pour leur intégrité physique, ont été informés de cette décision au cours d'une réunion ce mardi soir à 19h au Stade Pierre Cacareigt où les Neskak évoluent.

Le conseil d'administration a évoqué les lourdes doléances soulevées par les joueuses pour justifier sa décision. Décision qui signe l'arrêt de la saison pour les joueuses et le staff, qui se retrouvent de fait rétrogradés en Fédérale 2, faisant le grand écart entre la plus haute et la plus basse division du rugby féminin français.

Sollicité par nos équipes, le conseil d'administration se refuse à toute communication.

Plus d'information à venir