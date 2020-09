VIDÉO - Rugby : découvrez le projet de rénovation du stade Jean Dauger à Bayonne

AB etxea. Voila le nom de ce projet d'envergure. Il a été présenté ce vendredi 25 septembre 2020 dans les salons du stade Jean Dauger. Selon le maire de la ville, le centriste Jean-René Etchagaray, cette "requalification des équipements sportifs répond a une demande très forte de la population". Les promoteurs du projet soulignent que le stade Jean Dauger est un stade de ville, et non de périphérie. Il bénéficie d'un emplacement central, proche du cœur de ville et représente donc un aménagement urbain.

Un investissement de 27 millions d'euros

Pour mener à bien le chantier, un bail emphytéotique de 40 ans a été signé. Il permet à l'Aviron Bayonnais de se comporter sur le site comme s'il en était le propriétaire durant la période. L'enveloppe globale s’élève à 27 millions d'euros hors taxes. Treize millions de financements publics ( Ville, agglomération Pays basque, Région Nouvelle aquitaine, Département et Etat ) et financements privés via des emprunts bancaires sur 15 ans. Une somme de sept millions d'euros est destinée au centre de formation et de performance alors que 20 millions seront investis dans la construction des nouvelles tribunes "Est" et "Sud". Le tout devrait être livré à la fin du premier semestre 2022.

Patrick Arotcharen- Architecte : " l’idée c'est de faire un stade chaudron". Copier

Passerelle pour relier le centre ville au stade

Afin de concrétiser le lien étroit entre la ville et le stade de 14.300 places, une passerelle reliant la porte d'Espagne à Jean Dauger, est à l’étude. Elle devra permettre de relier les deux site à pied en trois minutes. L'objectif c'est aussi de remplir l'enceinte sportive afin de rentabiliser un club "qui fonctionne désormais comme une entreprise de 100 salariés" insiste le président de l’Aviron Bayonnais Philippe Tayeb.