Bayonne puis Biarritz accueillent le train de la Coupe du monde de rugby

À un an du Mondial 2023 de rugby organisé en France, son train fera étape en gare de Bayonne jeudi 18 et vendredi 19 août, et à Biarritz les samedi 20 et dimanche 21 août. Il sera ouvert gratuitement de 10h30 à 18 heures avec, au programme, découverte et exposition de la prochaine Coupe du monde.

À 381 jours du début du Mondial 2023, il fait escale au Pays basque : le train de la Coupe du monde de rugby arrive en gare de Bayonne ce jeudi 18 et ce vendredi 19 août. Avant de s'arrêter sur le quai, à Biarritz, les samedi 20 et dimanche 21 août. C'est gratuit et à chaque fois entre 10h30 et 18 heures. L'occasion de replonger dans la compétition et ce qui a fait sa légende depuis 1987.

"L’idée est d’aller à la rencontre du public, les plus jeunes comme les plus anciens, et de partager notre passion pour le rugby. On a la chance que la région soit une terre de rugby, c'est le cas bien sûr du Pays basque. On veut susciter l'effervescence des passionnés et des curieux pour lancer le compte à rebours", indique Paul Couet-Lannes, directeur des sites en Nouvelle-Aquitaine de la Coupe du monde de rugby 2023.

Quatre wagons à visiter

Pour occuper les visiteurs, de nombreux stands et animations ont été prévus. À bord, quatre voitures détaillent l’événement sportif, son histoire, mais aussi les projets qui l’accompagnent. On retrouve aussi une petite présentation de la Coupe du monde féminine, qui se jouera en Nouvelle-Zélande, du 8 octobre au 12 novembre.

Le train campera en gare de Bayonne les 18 et 19 août, et les 20 et 21 en gare de Biarritz © Maxppp - XAVIER DE FENOYL

Des animations sont aussi proposées et ça démarre fort, avec dans la première voiture, un casque de réalité virtuelle qui vous fait entrer sur le terrain, chanter l’hymne avec quelques joueurs de l’équipe de France, lors de la victoire historique du 20 novembre contre la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Un peu plus loin, des panneaux font de la pédagogie sur les postes du rugby, chacun représenté par un joueur français ou étranger et une machine est à disposition pour pousser en mêlée, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.

Le trophée Webb Ellis exposé

La fin de la visite des voitures s’approche d’une expérience de musée avec la présentation de la compétition par poule avec les maillots de chaque équipe, signés des joueurs. Mais aussi des vidéos de moments forts de l’histoire de chaque sélection et la possibilité d’écouter leur hymne respectif. Enfin, le chemin se termine devant la box vitrée dans laquelle est exposé le mythique trophée Webb Ellis, exposé dans son écrin Louis Vuitton.

Depuis le 21 juillet 2022 et un départ de Lille, le train s’est déjà arrêté dans 14 gares. Après Bayonne et Biarritz, il prendra la direction de Pau (22-23 août), Tarbes (24 août) et Agen (25-26 août). Bordeaux accueillera cinq matches du Mondial 2023, tous en week-ends : l'Irlande, le Pays de Galles, par deux fois, la Géorgie, la Roumanie, le Chili et le champion du monde sud-africain.