Bayonne - Section Paloise : le coût d'un match à Anoeta

Ça doit leur coûter cher aux Basques de délocaliser à Saint-Sébastien ! Le choc se tient ce samedi à 17h, match retour entre l'Aviron Bayonnais et la Section Paloise. C'est en Espagne, à Saint-Sébastien au stade Anoeta. 38646 spectateurs vont assister à la rencontre. À Bayonne, au stade Jean-Dauger cela aurait été deux fois moins de monde.

L'Aviron paye une prestation globale, la Real Sociedad gère tout sur place

À la question du coût, la réponse officielle de Bayonne est : "Le montant est confidentiel". Le président de l'Aviron Bayonnais a bien voulu nous en dire un peu plus. Philippe Tayeb confie : "L'opération financière est très bonne pour le club sinon on ne l'aurait pas faite. Le coût est important mais on a payé ce qu'on aurait payé chez nous mais là c'est pour 39000 personnes. Vous maîtrisez la règle de trois ? Voilà, vous avez la réponse", lâche Philippe Tayeb.

Au Hameau, organiser un match contre Bayonne coûte environ 92000 euros (sécurité, placiers et restauration), et c'est pour 14500 spectateurs, à peu près comme au Stade Jean-Dauger. Avec une petite règle de trois et on comprend que l'Aviron Bayonnais a dû payer environ 250000€ pour ce match à Anoeta. Une facture réglée au club de foot de Saint-Sébastien où le chiffre qui circule officieusement est de 200000€, cet argent permettrait de refaire la pelouse.