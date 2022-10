Top 14 : "On veut laisser quatre ou cinq équipes derrière nous", déclas et compos avant Bayonne - Toulouse

Bayonne vise la passe de cinq. Depuis le début de la saison, l' Aviron Bayonnais est intraitable à domicile. Bordeaux , le Racing , le champion d'Europe rochelais , et enfin Perpignan , tous se sont cassé les dents sur la pelouse de Jean Dauger. Mais ce samedi 28 octobre au soir, pour la 9e journée de Top 14 , c'est le Stade Toulousain qui se présente en bord de Nive. Avec une équipe remaniée certes, puisque neuf internationaux manquent à l'appel, mes les Haut-Garonnais n'ont perdu qu'un seule fois cette saison, et entendent bien poursuivre leur série et mettre un peu plus les voiles en tête du championnat.

Ils ont dit :

Denis Marchois, capitaine de l'Aviron Bayonnais : "Jouer une équipe remaniée, c'est à double tranchant. Ils avaient fait tourner à Montpellier, et au final, ils y ont gagné. Quelle que soit la composition, il faut que notre attitude et notre discours soient les mêmes.. Ça aurait pu être la compo cinq étoiles c'était la même chose. Même amoindrie, cette équipe toulousaine postule dans les meilleures formations européennes. Cela fait quand-même un moment que le concept d'équipe bis ne fait plus sens à Toulouse. Il ne faut pas se dire que ce sera un match facile.

L'événement est beau parce qu'on l'a rendu beau. ON a tout gagné à domicile, eux sont leader, c'est sûr que ce sera une belle fête. Mais on doit le rendre vraiment beau avec une victoire, elle est obligatoire."

Grégory Patat, manager de l'Aviron Bayonnais : "C'est clair qu'aujourd'hui, jouer le Stade Toulousain avec l'absence de neuf internationaux, ça peut avoir des incidences. Ça, c'est une certitude. Mais le Stade Toulousain a montré par le passé qu'il savait gérer ce type de match. Le Stade Toulousain, c'est aussi une machine à gagner. Ce sont des compétiteurs, une équipe multi-titrée. Et ils ont ce savoir faire. Ils savent gérer ce style d'absence. Donc on se prépare, même si on sait que les internationaux ne seront pas là, que ce ne sera pas la meilleure équipe de Toulouse. Mais il va y avoir des d'autres joueurs qui vont vouloir montrer qu'ils ont un rôle à jouer pendant cette saison.

On a une grosse échéance et on veut prouver. On veut garder cinq ou six équipes derrière nous au classement. Ça, c'est notre défi et notre ambition pour ce week-end."

Les compos

Bayonne :

15 - Gaëtan GERMAIN

14 - Martin BOGADO ; 13 - Sireli MAQALA ; 12 - Eneriko BULIRUARUA ; 11 - Rémy BAGET

10 - Camille LOPEZ ; 9 - Guillaume ROUET

7 - Pierre HUGUET ; 8 - Uzair CASSIEM ; 6 - Robin DIONE

5 - Thomas CEYTE ; 4 - Denis MARCHOIS (Cap)

3 -Pascal COTET ; 2 - Facundo BOSCH ; 1 - Swan CORMENIER

16 - Van Jaarsveld ; 17 - Perchaud ; 18 - Leindekar ; 19 - Noa ; 20 - Machenaud ; 21 - Robertson ; 22 - Muscarditz ; 23 - Scholtz.

Toulouse :

