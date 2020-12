“Beaucoup de choses vont changer” Interview avec Luc Lacoste, nouveau président de la Fédération de rugby à 13

Qu’est-ce qui va changer avec vous comme président de la Fédération ?

Beaucoup de choses. D'abord remettre du liant et du lien. Cette fédération, et globalement le rugby à XIII, a besoin de recréer du lien entre lui. Toute ma campagne j'ai beaucoup parlé de la nécessité d'appuyer sur le bouton reset, pour balayer les rancœurs du passé. Le rugby à XIII a un passé merveilleux mais il avait toujours tendance à un peu trop regarder vers le passé, et il faut vraisemblablement que maintenant il se tourne vers l'avenir, et mette la marche en avant.

Le résultat des urnes, ce n’est pas la victoire de Luc Lacoste, ce n’est même pas la victoire des 23 personnes qui accompagnaient Luc Lacoste. C’est d’abord la victoire du XIII. Parce que c'est la preuve que le XIII a envie de changer, et qu’il est conscient du fait que pour retrouver un nouveau retentissement, il doit changer ses méthodes.

Concrètement, vous avez des projets ?

Premièrement, nous allons faire des États Généraux des clubs, je pense courant février. On va, j'espère le plus rapidement possible, sortir du Covid. Toutes les fédérations d'ailleurs, tous les clubs qu’ils soient professionnels ou amateurs souffrent de cette période. La première chose que nous allons faire, c’est que l’on va aller à la rencontre des clubs.

Le deuxième point, c'est de considérer les équipes de France. On a une Coupe du monde à préparer pour 2021, si elle a lieu. On a une urgence équipe de France. Donc là, idem, on lance un audit général qui a commencé dès ce matin (dimanche, NDLR) pour une prise de décision fin janvier afin d’organiser tout le circuit de performance pour passer une bonne une bonne Coupe du monde. C’est le flagship (vaisseau-amiral) du rugby à XIII et il faut absolument que le rugby à XIII le retrouve.

Si on veut réussir notre projet, qui est une croissance de licenciés, il faut qu'on s'appuie sur l'équipe de France, sur les événements qu'on va créer etc. C’est ce qui va fondamentalement changer.

Le troisième point, c’est l'implantation du rugby à XIII également dans les grandes villes.Tous les sports qui ont réussi à se développer sont ceux qui ont cherché à s'implanter dans les grandes villes. Bref, ce qui va changer c'est qu'on va tout tirer par le haut.

Les clubs amateurs ont de gros soucis financiers avec la crise actuelle. Qu’est-ce que la Fédération, à part les écouter, peut leur apporter comme réponse ?

Déjà, recommencer à les écouter c'est un bon point ! Parce que jusqu’à aujourd'hui, la Fédération décidait tout depuis son siège et elle n'écoutait plus vraiment les clubs.

Il faut essayer de mettre en place une manière de raisonner, de fonctionner, beaucoup plus professionnelle. Ça ne veut pas dire que les clubs ne le sont pas, et qu’ils ne font pas un travail remarquable. Mais il faut les aider beaucoup plus et leur apporter des solutions au quotidien : la mise en place du guichet unique, la mise en place du vote électronique pour qu’ils puissent effectivement donner leur parole. C’est aussi l'accompagnement de leur politique de bénévolat.

Nous sommes déjà aussi en train de discuter avec les ministères pour réussir à faire en sorte que l'on puisse aider les clubs à aller chercher des licenciés auprès des écoles, des collèges, des lycées et des universités. Leur zone de “chalandise” pour augmenter le nombre de licenciés, elle est là.

Et pour ça, il faut mettre en place une structure et des mesures qui partent d’en haut, pas de la Fédération, mais du ministère et qui s’appliquent sur tout le territoire. C’est parmi les différentes mesures que l’on a dans l’appui aux clubs. Il y en a beaucoup d’autres.

Les Dragons Catalans ne dépendent pas directement de la Fédération, mais quels liens peut-on imaginer entre les deux ?

Jusqu'à maintenant les liens entre les Dragons, le Toulouse Olympique (qui évolue pour le moment en Championship, NDLR) et la Fédération s'étaient considérablement distendus. Pendant la campagne, j’ai eu la chance de pouvoir bénéficier du soutien de Bernard Guasch (président des Dragons Catalans) et de Bernard Sarrrazin (président du Toulouse Olympique). C’était indispensable pour le rugby à XIII dans son ensemble.

Si on souhaite tout tirer par le haut, on ne peut pas ne pas s’entendre avec les Dragons et le Toulouse Olympique

D’abord, pour l’équipe de France. L’essentiel des joueurs viennent des Dragons, du T.O et quelques-uns qui jouent en Super League. Il est indispensable pour bien réussir cette Coupe du Monde de bien s'entendre avec ces deux clubs.

Mais aussi pour redonner de l’audience au rugby à XIII français dans son ensemble. L’audience, où est-elle ? Aux Dragons, et j’espère qu’elle se développera bientôt encore plus à Toulouse.

Dans le cas où la Fédération lèverait des sponsors qui auraient besoin de l’audience des Dragons et du T.O, on fera des contrats win-win, avec un partage des revenus entre les trois entités. C’est essentiel, et ce triptyque club-fédération-sponsors est notre souhait depuis le début. Les Dragons comme le T.O sont nos têtes d’affiches. Et eux, s’ils peuvent bénéficier des appuis de la Fédération pour les aider sur quelques dossiers... c'est juste son rôle à la Fédération ! Donc aucun problème.

Les Dragons connaissent eux-aussi des soucis financiers… Comment pouvez-vous les aider ?

La Fédération a clairement l’écoute des instances nationales et des ministères. Là aussi, c'est un combat que nous pourrons essayer de mener ensemble. Nous en avons également déjà parlé avec Bernard Guasch, pour savoir comment nous pouvons les aider. Après, ils sont indépendants de la Fédération, puisqu’ils jouent en Super League. Mais on a tous intérêt à travailler ensemble.

Vous parlez d’audience : depuis août 2019, BeinSports ne retransmet plus les matchs des Dragons Catalans. La Chaîne L’Equipe l’a fait à quelques reprises. Comment vous pouvez aider le club à retrouver un diffuseur ?

Plus les Dragons Catalans (et le Toulouse Olympique) feront de l’audience sur une chaîne nationale, plus je suis content. Bien évidemment qu’on va travailler ensemble et les aider pour trouver des issues favorables à ce type de dossier.

J’ai la chance en plus d'avoir sur la liste Gilles Estay, qui a été élu avec moi. C’est un homme de médias (NDLR : Gilles Estay est passé par Bein Sport, Canal +, Eurosport…), qui connaît également la Chaîne L’Équipe… Bref, on a là des contacts pour faire en sorte que l’on doit pouvoir largement aider à ce que ces deux clubs soient retransmis sur une chaîne nationale. Après, on va voir dans quel cadre, quel contexte. Mais nous sommes là pour aider l’ensemble du rugby à XIII.

Il arrive parfois que le monde du rugby à XV et à XIII s’opposent… Réconcilier ces deux mondes, cela fait partie aussi de vos missions ?

Ces combats du passé sont plutôt des combats liés à l'histoire. Il faut savoir regarder ce qui se passe ailleurs. Et force est de constater que dans l'Hémisphère Sud, les rapprochements entre le XIII et le XV sont beaucoup plus aboutis qu’ils ne le sont dans l’Hémisphère Nord, particulièrement en France.

Les deux sports doivent vivre côte-à-côte. Ils ont leur histoire, leurs particularités, leurs règles, mais cela n’empêche pas le fait qu’on peut effectivement créer des passerelles. Il y en a beaucoup plus qu’on ne le croit : sur la formation, sur le jeu… Je suis plutôt pour trouver le moyen de créer des passerelles, et je crois fondamentalement que c’est possible. En tout cas, de notre côté, cela sera clairement une volonté.

Si on ne fait pas cet effort d’appuyer sur le bouton reset des histoires du passé, on végétera.

À Perpignan, il y a la question d’un possible futur centre de formation entre les Dragons Catalans et l’USAP, ça doit donc être un projet qui vous parle ?

Honnêtement, je ne connais pas assez le dossier pour en parler avec grande précision. Mais en soi, ça peut avoir du sens.

Est-ce que techniquement, sur l’ensemble du dossier (sportif, scolaire, habitat) il peut y avoir des parties communes ? Il me semble que oui. Sur le fond, oui, l’idée est particulièrement séduisante, pouvant d’ailleurs aller jusqu’à l’omnisports. Mais je crois comprendre que les deux clubs avaient déjà avancé sur des projets.

Vous avez été dirigeant de l’USAP… Comment un ancien dirigeant de rugby à XV se retrouve à la tête de la Fédération de rugby à XIII ?

À la base, j’ai surtout pratiqué le tennis (rires). J’aime tous les sports ! Je suis arrivé à l’USAP en 2013 parce que je connaissais bien la région, et parce que mon ami François Rivière (président de l’USAP, NDLR) m’avait demandé à l’époque de l’accompagner sur cette aventure, qui fut merveilleuse.

Je suis allé voir dès 2014 un match des Dragons au stade Gilbert-Brutus. Et là…Wahou ! Mais c’est quoi ce sport ! D’ailleurs, c’est aussi une question à se poser : comment se fait-il qu’un amoureux du sport comme moi découvre vraiment ce sport à 48 ans, à l’époque ?

Je m’étais dit : “Tiens, un jour je m’intéresserais à ce sport”. Et puis, j’ai avancé avec l’USAP, que j’ai quittée fin 2017…Un an plus tard environ, des gens du monde du XIII se sont rapprochés de moi, en me disant “au XIII, on patouille… on aimerait avoir votre avis”. Je l’ai donné. Et là, ils m’ont parlé de porter un projet pour essayer de rénover le rugby à XIII.

Voilà comment je suis arrivé au XIII. C’est un sport vraiment fabuleux. Et je pense qu’on peut lui donner un vrai autre retentissement.