Belfort : Les rugbymen de l'EMBAR rêvent de la Fédérale 3

Le club de rugby du nord Franche-Comté est en course pour accéder à la Fédérale 3. Actuellement 3ème de son championnat d'Honneur, l'EMBAR compte sur ses matches en retard pour décrocher le précieux sésame réservé aux 2 premiers. Et prouver que le ballon ovale a aussi sa place au pays du football.

Dans le nord Franche-Comté, le football est roi avec notamment le FC Sochaux-Montbéliard, qui malgré des résultats décevants en Ligue 2, n'est pas près d'être détrôné. Mais l'ovalie commence à faire son trou petit à petit avec le club de l'EMBAR. L'Entente, née en 2011 d'une fusion entre l'ASCAP (Association Sportive et culturelle des Autos Peugeot) et le RC Belfort Montbéliard, est aujourd'hui aux portes de la Fédérale 3. Un niveau jamais atteint après déjà 3 accessions en 6 ans d'existence seulement.

Une occasion en or

L'EMBAR vit donc une saison peut-être historique. Actuellement 3èmes du championnat d'Honneur Bourgogne Franche-Comté, les rugbymen nord francs-comtois ont une occasion en or pour terminer dans les 2 premiers du classement et être promus directement à l'échelon supérieur :"On a une fenêtre de tir, il ne faut pas la rater" explique Jean-Jacques Abbamonte, l'entraineur en chef. Pour cela, l'EMBAR a son destin en main. Avec 4 matches de retard, les bleu et jaune peuvent refaire leur retard sur le leader Tournus et surtout dépasser Buxy, le 2ème, qu'ils accueillent ce dimanche à Belfort.

L'emblème du club de l'EMBAR © Radio France - Hervé Blanchard

Transformer l'essai

Et même si l'EMBAR sera privé de son 4ème match en retard (plus de places dans le calendrier) et donc se contenter d'un capital points sorti d'un exercice digne de Maths Sup, les rugbymen nord francs-comtois n'ont besoin que d'une seule chose : gagner 3 rencontres sur les 4 qu'il leur reste à jouer. Dont 3 à domicile, où ils sont invaincus cette saison. La Fédérale 3 semble donc toute proche. Réussir une telle prouesse pour un club aussi jeune prouverait surtout que l'Aire Urbaine peut s'enticher du ballon ovale :"La greffe commence à prendre" avance le président de l'EMBAR, Christophe Barreaux "On sent l'intérêt grandir auprès d'un nouveau public qui vient assister à nos matches le dimanche. Nous parvenons également à attirer de nouveaux partenaires privés". L'EMBAR le sait, pour que le rêve devienne réalité, il ne reste plus qu'à transformer l'essai.

Le club house du club de l'EMBAR au stade Pierre de Coubertin de Belfort © Radio France - Hervé Blanchard

Le match EMBAR-Buxy a lieu dimanche 2 avril 2017 à 15h au stade Pierre de Coubertin de Belfort.