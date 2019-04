Belle victoire du RCGC sur La Couronne : 54 à 8

Les rugbymens du RCGC réalisent un très beau match face à La Couronne. Ils s'imposent 54 à 8, sur la pelouse de Cher du Prat et restent donc en lice pour les phases finales de fédérale 3.

Guéret, France

Les joueurs du RCGC obtiennent une nouvelle victoire! Ils se sont largement imposés ce dimanche 7 avril face à La Couronne. Le score final est de 54 à 8. La logique est respectée puisque les Charentais étaient classés avant-derniers de Fédérale 3, avant ce match.

Cette victoire permet aux verts et noirs de rester en course pour les phases finales. Il ne reste plus qu'un match à jouer pour la saison régulière. Ce sera face à Tours, le dimanche 21 avril.