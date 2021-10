Benjamin Garcia, le capitaine des Dragons Catalans : "Envie d'y retourner très vite"

Quelle que soit la forme du ballon, la largeur du terrain et même le niveau : perdre une finale est décevant, quand c'est de deux petits points avec des regrets, c'est pire. Une heure après la fin du match, les joueurs des Dragons avaient du mal à cacher leur tristesse mais la fierté d'une saison exceptionnelle commençait tout-de-même à prendre déjà le dessus. Le capitaine de cette équipe historique de 2021 en est la parfaite image : humble, discret et travailleur.

Benjamin Garcia a bien conscience que si les Dragons ne ramènent pas le trophée, ils ont mis un coup de projecteur sur leur équipe et leur sport comme jamais. Une grande victoire a confirmer :

"J'espère fortement qu'on va surfer sur cette vague. Il faut en profiter car beaucoup de personnes se sont intéressées à notre sport, à notre rugby et aux Dragons catalans. C'est une belle chose pour le club et pour nous. Il y a énormément de personnes qui ne connaissaient pas forcément le rugby à XIII qui sont venues nous voir et qui ont même posé des questions notamment sur les réseaux sociaux. Je sors d'une interview avec une télé catalane qui s'est régalée devant cette finale. Ce sont des choses qui font plaisir. Je pense qu'on le mérite. J'espère que ce n'est pas un feu de paille."

Ca a donné des idées aux jeunes joueurs

Benjamin Garcia a aussi conscience d'être passé près d'un immense exploit. La défaite 12 à 10 en finale reste tout-de-même très frustrante mais aussi porteuse d'espoirs pour l'avenir : "On est des compétiteurs et on est tristes. Mais, il y a des joueurs qui n'ont pas joué et notamment des jeunes. Ils ont vu ce qu'était une finale du bord de la pelouse. Ils vont avoir envie d'avoir leur place dans quelques années, ça leur a forcément donné des idées en voyant un match comme ça dans un stade magnifique devant beaucoup de public. Moi, j'ai envie d'y retourner très vite, tout le groupe en a envie et on va travailler pour."