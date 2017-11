Benjamin Jullien rejoint les Dragons Catalans

L'international français qui a participé à la coupe du monde avec les Bleus quitte Warrington pour rejoindre les Dragons Catalans en 2018.

Les Dragons ont trouvé un accord avec Warrington concernant Benjamin Jullien pour les deux prochaines saisons. L'international français a 22 ans, il mesure 1m85 pour 102kg et peut aussi bien évoluer en seconde ligne qu'au centre.

Dans un communiqué du club, Benjamin Jullien explique : “Je suis content que Warrington et les Dragons soient parvenus à trouver un accord pour permettre ce transfert. Je suis reconnaissant pour tout ce que Warrington a fait pour moi et pour m’avoir formé ces deux dernières années mais je souhaitais revenir en France pour être proche de ma famille. Je suis aujourd’hui très heureux de rejoindre les Dragons et il me tarde maintenant de retrouver mes nouveaux coéquipiers et de travailler avec Steve McNamara.”

Benjamin Jullien a été formé à Avignon, il a quitté la France une première fois pour rejoindre l’Australie et le club des Wynnum-Manly Seagulls. Il a ensuite jouer pour le club gallois des North Wales Crusaders avant de rejoindre Warrington où il effectue ses débuts en Super League en 2016.

Benjamin Jullien compte 33 matchs de Super League sous le maillot des Wolves, dont 21 la saison dernière, il a inscrit 3 essais.

C'est un nouveau français qui se rajoute à l'effectif 2018 des Dracs et qui a un profil qui convient à l'entraîneur Steve McNamara : "Benjamin est exactement le type de joueur et de personne sur lequel le club souhaite s’appuyer pour l’avenir. Il est honnête, travailleur et professionnel, des valeurs sur lesquelles le club s’est construit. Chaque décision que nous prenons, que cela soit dans le recrutement ou le renouvellement de joueurs, est basée sur ces valeurs. Benjamin a connu une superbe saison en 2017 avec Warrington et sa décision de nous rejoindre est une excellente nouvelle pour notre club.”