Benjamin Kayser annonce qu'il met un terme à sa carrière dès la fin de cette saison

Ce n'était pas prévu. Le talonneur de l'ASM a décidé d'arrêter sa carrière pour raison de santé. Il l'a expliqué dans un tweet publié ce mercredi soir "il faut savoir écouter son corps, protéger sa santé". A 34 ans et une quinzaine d'années au plus haut niveau (dont 37 sélections en équipe de France), Benjamin Kayser ne veut pas faire l'année en trop.

Le moment est malheureusement venu pour moi de vous annoncer que je raccrocherai les crampons à la fin de cette saison. Ce n’était pas prévu mais il faut savoir écouter son corps, protéger sa santé. Après le rugby… https://t.co/fUdpnVVScJ — Benjamin Kayser (@BenjaminKayser) May 22, 2019

Il l'explique dans une interview publiée sur le site de l'ASM: "C’était particulièrement difficile parce que ce n’était pas prévu. J’avais encore très envie de jouer et une soif de rugby, de copains, de titres, de terrain tout simplement. C’est un choix qui est dicté par mon corps et, à partir de ce moment-là, il n’y a plus aucun plan de carrière qui tienne. Ce choix s’est, en fait, imposé à moi." Benjamin Kayser explique qu'il se posait la question de continuer la saison prochaine depuis plusieurs mois. Il en a discuté avec ses proches avant de trancher dimanche dernier.

Des adieux au public samedi

Il lui reste donc au maximum trois matches à disputer en jaune et bleu, à commencer par la réception de Montpellier samedi après-midi pour ses adieux au Michelin.

Je veux m’enivrer du Michelin une dernière fois

Cela faisait huit ans que Benjamin Kayser portait le maillot jaune et bleu. Il était devenu un de ceux qu'on écoute. Il faut dire qu'il est plutôt doué pour s'exprimer, sur un terrain et en dehors. A l'époque où il était titulaire en équipe de France, il était le joueur le plus souvent envoyé en conférence de presse. Les journalistes se régalaient de ses analyses pertinentes et de ses punchlines, aussi bien en français qu'en anglais, une langue qu'il parle couramment.

Cette fin de carrière anticipée pose un sérieux problème à l'ASM. Le club étudiait le renouvellement de ses talonneurs en 2020, puisqu'outre Benjamin Kayser, John Ulugia arrive lui aussi en fin de contrat. Il va falloir trouver un nouveau talonneur pour la saison prochaine, pas forcément évident de dénicher la bonne pioche dans l'urgence.

Quant à son avenir, Benjamin Kayser n'en dit pas plus pour le moment. Il avait tout de même préparé sa reconversion en achetant le magasin Eden Park de Clermont-Ferrand, toujours une touche rugby.