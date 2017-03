Benjamin Kayser fustige le projet de fusion entre le Stade Français et le Racing 92

Formé au Stade Français, club avec lequel il a été champion de France en 2007, le talonneur de l'ASM, Benjamin Kayser, fustige le projet de fusion entre le projet de fusion entre les deux clubs parisiens. Et apporte son soutien aux joueurs qui menacent de faire grève.

Il a pris le temps de la réflexion avant de s'exprimer. Mais sa colère reste vive. "C'est une grande tristesse, un choc" explique Benjamin Kayser, le plus parisien des joueurs clermontois, "j'attendais un tweet pour dire que c'était un poisson d'avril et une très mauvaise blague" poursuit le talonneur de l'ASM, qui a porté les couleurs du Stade Français entre 2000 et 2007, puis lors de la saison 2009-2010.

"Pour moi, c'est chier sur toute mon enfance..." Benjamin Kayser, talonneur de l'ASM, formé au Stade Français

Particulièrement remonté, il critique ouvertement les intentions des deux présidents, et apporte son soutien aux joueurs du Stade Français, "à leur place, je ferais grève".

Alors que les joueurs du Stade Français ont entamé une grève illimitée, et menacent de ne pas jouer à Castres ce samedi, la Ligue Nationale de Rugby, consciente des «nombreuses réactions, questionnements et inquiétudes» que suscite ce projet, «en appelle au dialogue» et «entend veiller à la préservation des intérêts de l'ensemble des parties prenantes, en particulier les joueurs, les entraîneurs et les collaborateurs des deux clubs», et propose la tenue d'une réunion d'urgence ce lundi. Cette annonce a en effet provoqué de nombreuses réactions, dont celle du pilier Rabah Slimani, qui va quitter le Stade Français pour rejoindre l'ASM la saison prochaine.

Ou comment tuer toute une histoire, tout un club. Des joueurs, un staff sportif, mais aussi administratif. Tous les jeunes, les supporters.😢 pic.twitter.com/szjmerWOdZ — Slimani Rabah (@slimrab89) March 13, 2017

Si le bras de fer se poursuit, et que les joueurs du Stade Français refusent de jouer à Castres, et ensuite lors des prochains matches, le club pourrait être contraint au forfait général. Une situation qui impacterait la fin du championnat, et qui verrait l'ASM en faire les frais au classement, au bénéfice de Montpellier. "C'est un gros chantier" reconnaît l'entraineur clermontois, Franck Azéma, "le match Racing-Stade Français fin avril pose également problème".