Benjamin Lefranc, Espoir du CA Brive et déjà champion d'Europe avec les moins de 18 ans

Il fait partie de ce qu'on appellera peut-être dans quelques années la nouvelle génération dorée. Benjamin Lefranc est champion d'Europe de rugby à VII avec les moins de 18 ans. Et quel champion d'Europe ! Avec son équipe, le briviste a remporté ses six matchs et n'a encaissé aucun point, terminant sa campagne avec une victoire 38 à zéro contre la Russie. "De gagner le championnat, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours" raconte le jeune Benjamin, qui a marqué son essai lors de la victoire en demi-finale contre l'Espagne. "Sans prendre de point en plus, c'est grandiose ! Ca veut dire qu'on a une équipe qui a dominé le championnat et qui peut aller plus loin !"

En plein cœur du mois de juillet, Benjamin Lefranc a donc quitté la Pologne, où se déroulait le championnat d'Europe pour retrouver Brive, sa ville natale. "Je suis un pur coujou" estime le jeune homme, qui a débuté très tôt à Brive. "J'ai commencé en U8, et j'ai jamais changé de club ou fait de double licence ! J'ai commencé car mon frère faisait déjà du rugby à Brive" raconte Benjamin, qui a continué, à la différence de son frère, malgré les durs plaquages.

Des progrès encore à faire dans le domaine du plaquage

Désormais, le rêve de Benjamin Lefranc est de passer pro, comme beaucoup de jeunes du Centre de Formation. "J'ai cette opportunité donc je vais la jouer à fond" sourit le jeune homme. "Après, si je ne peux pas à cause d'une blessure ou si je n'ai pas le niveau, j'arrêterai." Néanmoins, il sait qu'il faut encore qu'il progresse. "Comme tout le monde, j'ai une feuille de route" raconte le troisième ligne "comme dans le plaquage. J'attaque bien mais j'ai encore des lacunes dans ce domaine" estime-t-il.

En attendant, pendant ses temps libres, Benjamin Lefranc laisse libre court à sa créativité artistique. En musique, notamment. "J'ai débuté au conservatoire de Brive où j'ai fait du piano. Je fais aussi de la guitare. J'ai un peu l'oreille musicale, mais je compose peu. C'est triste à dire mais j'ai fait un morceau, paroles et musique, pour l'enterrement de mon grand-père. Mais sinon, autour d'un feu de camp, avec mes amis, tu leur joues un petit morceau et c'est sympa."

Benjamin Lefranc est désormais prêt à gratter, non pas les cordes de sa guitare, mais les ballons dans la zone de rucks. Il pourrait reprendre le championnat lors du premier matchs des Espoirs, le 19 septembre, contre Lyon.