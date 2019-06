Benoît August, nouveau président de l'US Dax

On ne s'y attendait pas, l'US Dax change de président, Benoît August prend la place de Gilbert Ponteins à la tête du club dacquois. Un changement radical pour l'ancien conseiller du président qui a déjà de grandes ambitions pour les rouges et blancs.

Dax, France

C'est une annonce qu'on a pas vu venir, c'est le moins que l'on puisse dire, Benoît August est le nouveau président de l'US Dax. Il prend la place de Gilbert Ponteins, qui va prendre un peu de recul mais qui reste auprès du nouveau président pour lui apporter quelques conseils. Le nouveau président dacquois va pouvoir désormais travailler sur le recrutement pour la saison prochaine.

L'objectif de Benoît August c'est de "jouer les deux premières places la saison prochaine en Fédérale 1"

A la tête du club, Benoît August peut compter sur un budget "semblable" à la saison passée, aux alentours de 2 millions d'euros. Pour l'objectif sportif, le nouveau président compte jouer les premiers rôles en Fédérale 1 : " Il faut rester dans les deux premières places qualificatives pour jouer la montée et pourquoi pas essayer de monter assez vite".

Dans l'organigramme, il ne devrait pas y avoir de grands changements, Frédéric Tauzin reste le coach de l'équipe en Fédérale 1, assisté toujours de Manu Maignien et "peut-être" d'un autre technicien mais rien n'est encore tranché. Benoit August souhaite aussi " faire revenir quelques anciens du club pour redonner une identité à l'US Dax".

L'ancien président dacquois, Gilbert Ponteins prend du "recul" mais ne part pas

Satisfait des décisions et du rôle qu'a tenu Benoît August, la saison dernière, en tant que conseiller du président, Gilbert Ponteins a décidé de lui confier les clés du camion dacquois. Un choix qui va renouveler l'encadrement de l'US Dax : "On redonne un souffle nouveau et on monte un échelon supplémentaire en lui laissant les cordons de l'équipe" d'après Gilbert Ponteins.

Maintenant que la période de mercato est ouverte, le club dacquois souhaite recruter entre 5 à 6 joueurs pour la plupart des "jeunes joueurs français". On devrait en savoir plus dans les prochains jours.